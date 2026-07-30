Existe un pueblo en España al que todos llaman "el pequeño Vaticano de La Mancha" y no está en Roma

En pleno Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real, se levanta San Carlos del Valle, un municipio de apenas 1.000 habitantes que pasa fácilmente desapercibido en el mapa. Sin embargo, quien se acerca hasta allí se encuentra con un conjunto arquitectónico que ha hecho que muchos lo bauticen como el "Vaticano manchego" o el "pequeño Vaticano de La Mancha".

El protagonismo se lo lleva su Plaza Mayor, construida entre 1713 y 1729, una de las más bonitas de España según numerosos viajeros y medios especializados. Se trata de un recinto rectangular de unos 53 metros de largo por 21 de ancho, al que se accede a través de tres arcos de ladrillo. Desde fuera nada hace sospechar la magnitud del espacio: la sorpresa llega al atravesar el arco y descubrir la plaza porticada, con galerías de madera y columnas de piedra que recuerdan al estilo de otras plazas manchegas famosas, como la de Almagro.

Iglesia del Cristo del Valle | Imagen de Bic (Wikimedia Commons), licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La iglesia que le da el sobrenombre

En el centro de todo se alza la iglesia del Santísimo Cristo del Valle, un templo del siglo XVIII construido sobre los restos de una antigua ermita. Su gran cúpula central octogonal, acompañada de cuatro torres también octogonales, es lo que ha llevado a compararla con la Basílica de San Pedro del Vaticano, aunque a menor escala. En su interior guarda un retablo mayor y varias obras de arte de los siglos XVII y XVIII.

Qué más ver y hacer en San Carlos del Valle

Recorrer el Ayuntamiento , con su característico balcón corrido, y la antigua Hospedería, que completan el conjunto monumental de la plaza.

, con su característico balcón corrido, y la antigua Hospedería, que completan el conjunto monumental de la plaza. Visitar el Museo de la Miel , para conocer una de las tradiciones artesanas de la zona.

, para conocer una de las tradiciones artesanas de la zona. Disfrutar de las vistas panorámicas desde el Cerro Gordo , entre las sierras de Alhambra y Cristo-Bailones.

, entre las sierras de Alhambra y Cristo-Bailones. Probar la gastronomía manchega, con platos como el gazpacho manchego, el pisto o las migas.

Un plan ideal para el verano 2026

A poco más de dos horas de Madrid y cerca de otros destinos como Villanueva de los Infantes, San Carlos del Valle es una escapada perfecta para este verano: sin aglomeraciones, con historia, arquitectura sorprendente y el encanto tranquilo de La Mancha.