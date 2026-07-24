Dónde viajar barato en agosto según Skyscanner: 10 destinos asequibles en temporada alta

Agosto es, sin discusión, el mes más caro para viajar. Gran parte de Europa (España incluida) dispara sus precios en plena temporada alta. Pero eso no significa que tengas que renunciar a una buena escapada. La clave está en elegir bien el destino, reservar con antelación y, si puedes, ser flexible con las fechas.

Avión de Air Europa en pleno vuelo sobre nubes | EUROPA PRESS

De hecho, Skyscanner marca la última semana del mes, del 31 de agosto al 6 de septiembre, como la más económica para volar. Con eso en mente, aquí van diez destinos donde tu dinero cunde mucho más, con precios orientativos para este 2026.

1. Extremadura, España

Valle del Jerte | Pixabay

Una de las comunidades más injustamente desconocidas del país. Hogar de una de las capitales de la Hispania Romana, tiene rincones para todos los gustos. Naturaleza y senderismo en el Parque Nacional de Monfragüe, el Valle del Jerte o los Pilones de la Garganta de los Infiernos; e historia a raudales en el legado romano de Mérida o el casco antiguo de Cáceres.

2. Auvernia, Francia

En pleno corazón de Francia, esta región salpicada de volcanes extinguidos, montañas, valles y ríos es perfecta para desconectar y disfrutar de paisajes de película. Podrás practicar deportes de aventura o senderismo, y descubrir las iglesias, monasterios y castillos medievales que esconde. Si terminas el día cansado, siempre puedes rematar en uno de sus muchos balnearios. Volverás a casa como nuevo.

3. Polonia

Minas de sal Wieliczka | Wikipedia (Cezary p, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License)

Basta poner un pie en Cracovia, una de las ciudades más bellas de Europa, o pasear por la elegante Gdansk, la puerta del Báltico. Una visita al campo de concentración de Auschwitz te dejará el corazón encogido, mientras que las plazas históricas de Varsovia te ayudarán a recuperarte. Y no te pierdas por nada las fantásticas Minas de Sal de Wieliczka, uno de los lugares subterráneos más impresionantes del mundo.

4. Croacia

Cascadas de Krka | Pixabay

Croacia es mucho más que Dubrovnik. Popular por haber servido de escenario a Juego de Tronos, el país balcánico está lleno de rincones donde disfrutar del estilo de vida mediterráneo, comer bien y relajarte. Además de recorrer las murallas de su casco histórico, date un chapuzón en las cataratas del Parque Nacional Krka, pasea entre los lagos de Plitvice o navega hasta la isla de Hvar.

5. Lanzarote, Islas Canarias

Jameos del Agua, en Lanzarote | iStock

Todas las islas del archipiélago valen la pena, pero Lanzarote destaca por sus paisajes casi lunares. Clima perfecto todo el año, playas de arena negra, aguas turquesa y el legado artístico de César Manrique. ¿Necesitas otra razón? Espera a bañarte en los Jameos del Agua o a recorrer la espectacular zona vinícola de La Geria.

6. La Selva Negra, Alemania

Catedral de Friburgo | Imagen de Gerd Eichmann en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Perfecta para un viaje en coche, esta espectacular zona boscosa se ha convertido en un destino ideal para las vacaciones en familia. Invita a tomarse las cosas con calma y pasear por ciudades tan bonitas como Friburgo, Triberg o Gengenbach, o a disfrutar al aire libre en los lagos Titisee y Schluchsee. ¿Te imaginas un día en bici por el campo con picnic incluido? Aquí sería de postal.

7. Castilla y León, España

Plaza Mayor de Salamanca | Pixabay

Tan grande que, si tienes pocos días, mejor céntrate en una de sus provincias, porque no darás abasto. ¿Ideas? Las catedrales de Burgos y León, la Plaza Mayor de Salamanca, el fabuloso Alcázar de Segovia (y su acueducto, claro), el Palacio Episcopal de Astorga, los paisajes de Las Médulas, las murallas de Ávila… ¿Seguimos?

8. Eslovaquia

Castillo de Bojnice en Eslovaquia | Foto de iStock

Ese país poco explorado que hace frontera con la República Checa, Austria, Hungría y Polonia. Que la belleza de sus vecinos no te haga mirar hacia otro lado: su capital, Bratislava, es una ciudad con muchísimo encanto coronada por un castillo, su centro histórico es una delicia y esconde rincones tan bonitos como el lago Štrbské Pleso. Y castillos, muchos castillos. Irresistible.

9. Irlanda

Calzada del Gigante, en Irlanda | Imagen de code poet on flickr., licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

La "isla esmeralda" enamora a quien la visita. Intenta mirar el horizonte desde los Acantilados de Moher sin emocionarte, pasear por el parque natural de Glendalough envuelto en la bruma sin soñar despierto, o adentrarte en la tumba prehistórica de Newgrange sin acordarte de Indiana Jones. Y por si fuera poco, en Dublín no te aburrirás… y menos si visitas la fábrica de cerveza Guinness.

10. Cerdeña, Italia

Cerdeña, Italia | iStock

Quien piensa en Cerdeña piensa en aguas turquesas y acantilados escarpados. Sí, sus paisajes recuerdan a los de nuestras Baleares, pero haznos caso: esta isla te va a enamorar. Desde las calles con encanto de Cagliari o Alghero hasta el Golfo de Orosei, la Cala Luna, la Playa de la Pelosa o el archipiélago de la Magdalena. Y si lo rematas con un gelato italiano al sol, broche perfecto para tu experiencia sarda.

Así que ya no vale la excusa del "es que todo está carísimo en agosto". Entre volcanes franceses, catedrales castellanas y playas sardas, la lista deja claro que el buen plan no siempre es el más caro. Solo queda elegir destino y hacer la maleta.