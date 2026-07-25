Pueblos que parecen de la Toscana pero ni siquiera están en Italia

Hay lugares del mundo, como pueden ser la Provenza francesa o la Toscana italiana entre otros muchos, que despiertan en nuestra mente una imagen muy concreta y perfectamente reconocible pero, a veces, esa evocación nos hace caer en una trampa; un ejemplo claro lo encontramos bien cerca, en Brihuega, si ves imágenes de sus campos de lavanda en flor pensarás que estás viendo una imagen de la Provenza pero no es así y algo parecido puede ocurrir con las clásicas estampas de la Toscana con sus colinas, sus viñedos y sus pueblos medievales, que algunas lo parecen pero no lo son, por ejemplo estas que te recomendamos a continuación:

Pueblos franceses que parecen de la Toscana

En Francia son varios lo pueblos cuya imagen evoca la Toscana italiana y algunos son, además, no poco populares: Gordes es, probablemente, el pueblo más toscano de Francia por sus casas de piedra color miel y sus viejos y olivos; es verdad que si la foto se toma en verano y ha florecido la lavanda pensaremos también en la Provenza pero, salvo esas semanas, Gordes parece uno más de los pueblos de la Toscana.

Gordes | Pixabay

Otro pueblo francés de aire toscano es Saint-Émilion; está en Nueva aAquitania y su parecido con los pueblos de la Toscana viene dado por estar ubicado en unas colinas cubiertas de viñedos (¿hay una estampa más toscana que esa); además sus bodegas histórica su arquitectura medieval y de piedra completan el parecido más que razónable.

Lacoste está en la Provenza pero no en los campos de lavanda ¿resultado? Al estar encaramado a una colina y coronado por un astillo, al ser sus construcciones de piedra dorada y estar rodeado de campos de viñedos, no pocas de sus imágenes nos recuerdan más a la Toscana que la Provenza en la que está.

Pueblos portugueses que parecen de la Toscana

En Monsaraz son las casas blancas las que pueden despistarnos pero si nos fijamos en el paisaje, especialmente al atardecer, y en las murallas medievales, podría pasar perfectamente por un pueblo más toscano que portugués y es que en su paisajes mandan los campos agrícolas hasta el horizonte como sucede en parte en la Toscana italiana.

Monsaraz | PIxabay

Con Mértola sucede algo parecido, es la luz del atardecer, dorada como la que ilumina la Toscana al final del día, la que hace que este pueblo portugués junto al río Guadiana y rodeado de un paisaje agrícola, evoque a Italia, su arquitectura medieval ayuda además a ello.