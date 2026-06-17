Los nuevos medidores de equipaje de cabina de Air Europa: también son para mochilas, bolsos o maletines

Air Europa ha incorporado nuevos equipos para medir tanto volumen como altura de equipajes en las puertas de embarque y así agilizar el proceso de subida al avión y mejorar la puntualidad de sus vuelos.

La aerolínea ha instalado unos nuevos gálibos que permiten medir el tamaño y el peso del equipaje de mano y de los accesorios que los pasajeros llevan en cabina. De esta manera la aerolinea busca reducir los tiempos de embarque y facilitar las salidas a la hora prevista de los vuelos.

Estos equipos incluyen espacios para comprobar las dimensiones de las maletas de cabina y de los objetos que se colocan bajo el asiento, como mochilas, bolsos o maletines. También cuentan con una báscula incorporada, que permite al pasajero saber si su equipaje cumple con las normas de la compañía antes de embarcar.

Maleta de cabina/maleta de mano | iStock

Según la aerolínea, estos dispositivos se enmarcan dentro de su plan de mejora del servicio 'Air Europa ON', orientado a simplificar los procesos y mejorar la experiencia del cliente.

Air Europa ha recordado que permite llevar una maleta de mano de hasta 55x35x25 centímetros y un máximo de 10 kilos, además de un accesorio personal de 40x30x15 centímetros. En clase Business, los pasajeros pueden llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con un límite conjunto de 14 kilos.

La aerolínea ha concluido con que esta medida también busca evitar que se acceda a cabina con equipaje de mayor tamaño, lo que puede dificultar el movimiento en el pasillo del avión y retrasar el embarque.