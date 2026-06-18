Día Internacional del Sushi: 5 platos de Japón para comer como un local y en qué ciudades probarlos

En el contexto del Día Internacional del Sushi (18 de junio), WeRoad la comunidad travel para millennials, propone un mapa gastronómico para demostrar que la cocina del "país del sol naciente" merece ser explorada a través de las especialidades de cada rincón.

"Muchos viajeros apuntan Japón en su lista de deseos pensando en los templos futuristas y en comer buen sushi, pero cuando viajan con WeRoad descubren que la verdadera magia está en conectar con este país como si de un local se tratará…" explica Stefano Arossa, Regional Manager de WeRoad. Y añade "Algunos de los mejores recuerdos surgen compartiendo un ramen en una barra diminuta, probando takoyaki recién hecho en un mercado o entrando en un restaurante local para pedir algo que ni siquiera conocías antes del viaje".

Okonomiyaki

Osaka | Pixabay

La especialidad más famosa de Osaka e Hiroshima. Pocos platos generan tanto debate en Japón como el okonomiyaki. Su nombre significa literalmente "lo que quieras a la plancha" y consiste en una masa salada elaborada con col, huevo y distintos ingredientes que se cocina sobre una plancha de acero conocida como teppan. Lo curioso es que existe una auténtica rivalidad entre las ciudades de Osaka e Hiroshima, sobre cuál prepara la mejor versión. Mientras que en Osaka todos los ingredientes se mezclan antes de cocinarse, en Hiroshima se colocan por capas y suelen incorporar una base de fideos yakisoba. Para vivir la experiencia como un auténtico local, lo mejor es sentarse en la barra frente al chef o en una de las mesas con plancha incorporada.

Takoyaki

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El bocado callejero más famoso de Osaka. Si existe una comida que representa el espíritu callejero de Osaka, esa es el takoyaki. Pequeñas bolas de masa rellenas de pulpo que nacieron en la ciudad en la década de 1930 y hoy es un plato de lo más popular de Japón. Caracteristico por su contraste de textura con una capa exterior dorada y crujiente y un interior cremoso y muy caliente. El mejor lugar para probarlos sigue siendo el animado barrio de Dotonbori, donde los puestos callejeros los preparan al momento y los visitantes los degustan de pie.

Yudofu

Kioto, viaje al Japón que un día fue | Pixabay

La cocina vegana conocida en los templos de Kioto. Elemento básico de shōjin ryōri, la dieta que se sigue en los templos budistas japoneses: es tofu cocido lentamente en un caldo suave de alga kombu. En Kioto, la calidad del agua, especialmente pura y rica en minerales, contribuye a que el tofu tenga una textura muy suave y casi sedosa. Se sirve en comedores con suelo de tatami donde te sientas descalzo y contemplas un jardín japonés mientras el caldo burbujea en una olla de barro frente a ti.

Carne de Kobe

Templos de Kobe, Japón | Pixabay

El lujo que se come en la ciudad que le da nombre. Uno de esos productos que todo el mundo reconoce, pero que cobra sentido cuando se prueba en la propia ciudad de Kobe, en la región de Hyōgo. Es una variedad de wagyu muy controlada, conocida por su textura muy tierna y la grasa infiltrada que se deshace al cocinarla. Lo habitual es probarla en restaurantes pequeños de teppanyaki (plancha de hierro caliente), donde la preparan delante de ti. Llega en porciones pequeñas, casi como si fuera una degustación.

Hitsumabushi

Santuario de Atsuta Jingu, Nagoya, Japón | Kawaii Aichi

La anguila que se come de tres maneras en Nagoya. Este platillo es muy popular en Japón, aunque bastante desconocido fuera del país. Es anguila a la parrilla servida sobre arroz, con ese punto dulce y ligeramente tostado que le da la cocción lenta sobre carbón. Pero lo realmente interesante no es el plato en sí, sino cómo se come en esta ciudad. Llega a la mesa y se divide en tres momentos, primero se prueba tal cual, después con condimentos como wasabi o cebollino, y por último se le añade caldo caliente para terminarlo como una sopa. En Nagoya es donde el hitsumabushi está más presente, ya que lo sirven como parte de una tradición muy local y muy arraigada en la ciudad.