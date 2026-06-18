Los pueblos más bonitos de España se iluminarán con velas y antorchas para celebrar La Noche Romántica

Un total de 69 municipios integrados en la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España celebrarán este sábado 20 de junio la décima edición de 'La Noche Romántica', una iniciativa que busca promocionar el patrimonio, la cultura y el turismo rural a través de actividades temáticas vinculadas al amor y la convivencia.

Los pueblos participantes transformarán sus centros históricos con iluminación basada en velas y antorchas, además de programar actividades culturales, musicales y gastronómicas para vecinos y visitantes.

El acto central de la jornada tendrá lugar a medianoche con la celebración simultánea del denominado 'Beso más bonito del mundo', una acción colectiva que se desarrollará de forma coordinada en las plazas de los municipios participantes en España y en otras localidades de Francia, Italia y la región belga de Valonia.

La organización prevé que miles de personas participen en esta iniciativa, que se ha consolidado como uno de los principales eventos de promoción turística de la red de pueblos.

Con motivo de esta edición, restaurantes, hoteles, casas rurales y comercios locales han preparado propuestas especiales para los visitantes, entre ellas cenas temáticas, ofertas de alojamiento y actividades diseñadas para la ocasión.

La campaña de este año cuenta además con la colaboración de la cantante española Tamara, que protagoniza el vídeo promocional de la iniciativa.

PRINCIPALES DESTINOS

Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de municipios participantes, con 15 localidades, seguida de Castilla y León, con otros 15 pueblos adheridos a la celebración. Aragón aportará 12 municipios, mientras que Canarias contará con cuatro localidades y Cantabria con tres.

Entre los destinos participantes figuran localidades como Frigiliana, Mojácar, Setenil de las Bodegas, Albarracín, Aínsa, Santillana del Mar, Almagro, Chinchón, Guadalupe, Laguardia o Tazones, entre otros municipios integrados en la red de Los Pueblos más Bonitos de España.

La asociación organiza esta iniciativa con el objetivo de impulsar la actividad turística en el entorno rural y poner en valor el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de los municipios que forman parte de la red.