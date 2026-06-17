Ya puedes pedir el descuento Verano Joven 2026: Te contamos cómo hacerlo, qué descuentos incluye y quiénes pueden solicitarlo

Viajar este verano puede salir mucho más barato para miles de jóvenes gracias a una nueva edición del programa Verano Joven. La iniciativa impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible vuelve en 2026 con descuentos de hasta el 90% en trenes y autobuses, además de rebajas para viajar por Europa con Interrail.

El objetivo del programa es fomentar el uso del transporte público entre los jóvenes y facilitar los desplazamientos durante los meses de verano. Para esta edición, el Gobierno ha destinado un presupuesto de 130 millones de euros.

Quién puede beneficiarse

Las ayudas están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años con nacionalidad española o residencia legal en España. Para acceder a los descuentos es necesario registrarse previamente en la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes y obtener un código personal e intransferible que deberá utilizarse al comprar los billetes.

Qué descuentos incluye el programa

Las bonificaciones se aplican a distintos medios de transporte y permiten ahorrar una parte importante del coste del viaje.

Los descuentos contemplados son:

90% de descuento en los servicios de autobús regular de competencia estatal.

en los servicios de autobús regular de competencia estatal. 90% de descuento en los trenes de media distancia convencional y ancho métrico.

en los trenes de media distancia convencional y ancho métrico. 50% de descuento en los servicios Avant.

en los servicios Avant. 50% de descuento en trenes de larga distancia y alta velocidad, con un límite máximo de 30 euros por billete.

en trenes de larga distancia y alta velocidad, con un límite máximo de 30 euros por billete. 50% de descuento en el pase Interrail Global Flexible comercializado a través de Renfe.

Fechas para viajar

Los descuentos podrán utilizarse para desplazamientos realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, coincidiendo con el periodo vacacional de verano.

Cómo solicitar el descuento de Verano Joven 2026

Para beneficiarse de las ayudas de Verano Joven 2026, los interesados deben registrarse previamente en la página web habilitada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El proceso requiere identificarse con el DNI, NIE o pasaporte y completar los datos personales solicitados.

Una vez validada la información, el sistema genera un código personal e intransferible que se enviará al usuario y que será necesario introducir al comprar los billetes en las plataformas de las compañías ferroviarias o de autobús adheridas al programa.

El Ministerio recomienda realizar el registro con antelación suficiente antes de adquirir los billetes, ya que la validación de los datos puede tardar varias horas. Además, el código deberá conservarse durante todo el periodo de vigencia del programa, puesto que será necesario para acceder a cualquiera de los descuentos disponibles.

Tras obtener el código, los jóvenes podrán adquirir sus billetes con las tarifas bonificadas directamente en los canales habituales de venta de Renfe, operadores ferroviarios participantes, empresas de autobuses y el programa Interrail.