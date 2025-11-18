¿Qué relación tiene Escocia con los unicornios?

Dicen que, al menos una vez en la vida, todo viajero que se precie tiene que ir a Escocia. Y es que, esta nación constituyente del Reino Unido no solo ha servido de inspiración para muchas producciones audiovisuales y literarias. El país enamora a todo aquel que tiene la oportunidad de conocerlo. Eso sí, además de sus joyas naturales, su esencia, gastronomía y cultura, es su historia antigua la que tampoco pasa desapercibida. De hecho, una de las preguntas más frecuentes de los turistas es la relacionada con el motivo que impulsa al país a estar tan relacionado con los unicornios.

Como es bien sabido por todos, el unicornio es una criatura mitológica que es representada como un caballo. Pero, lo que lo hace diferente es su particular cuerno en la frente. Eso sí, hay representaciones que varían. Pues, algunos le atribuyen también alas. Un animal extraordinario que cautivó a Escocia. Por ello, lo eligieron símbolo oficial del país.

Castillo de Stirling | Imagen de Mainlymazza, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Historia

Guillermo I fue uno de los primeros monarcas escoceses en usar al unicornio como símbolo heráldico. Una representación que se mostró en el escudo en el siglo XII y que representaba la nobleza, la pureza y la fuerza. Posteriormente, bajo el reinado de Jacobo III, aparecieron, incluso, monedas de oro con el unicornio. Estas monedas reforzaban la importancia del unicornio en el país y tenían un gran valor en la época.

Tras la unión de las coronas (1603), el unicornio quedó representado en el escudo real del Reino Unido, donde aparece junto al león inglés. Asimismo, cabe señalar que, además, el país ha establecido un día nacional en honor a este ser miológico. De esta manera, cada 9 de abril, los escoces celebrar al unicornio como el animal nacional.

Representaciones de unicornio por Escocia

Encontrar unicornios de verdad es una misión imposible, eso no es ningún secreto. Pero, los viajeros que van a Escocia pueden ver varias representaciones por el país en honor a este maravilloso animal. De hecho, Edimburgo y Glasgow son dos de los lugares con mayor número de representaciones.

Unicornio Real en la cruz del mercado de Prestonpans | Imagen de Kim Traynor, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Castillo de Edimburgo: En esta fortaleza histórica se pueden encontrar varias representaciones. Los lugares para destacar son: Portcullis Gate, el escudo real que se encuentra en las puertas y muros, y las figuras que decoran el castillo.

Palacio de Holyroodhouse

Royal Mile: La calle más famosa de Edimburgo que cuenta con muchas representaciones.

National Museum of Scotland: Cuenta con muchas representaciones históricas que formaron parte de los orígenes del país.

George Square: Los edificios y escudos tienen relieves muy destacados.

Stirling Castle: Conocido por tener algunos de los unicornios más impresionantes.