Cuándo es el "alumbrao" y la noche del "pescaíto" de la Feria de Abril de Sevilla 2026

La Feria de Abril de Sevilla se celebra del martes 21 al domingo 26 de abril y ya son muchas las personas que se están preparando para una de las fiestas más importantes de Andalucía.

Recientemente te contábamos cuáles son las casetas públicas y privadas que puedes encontrar este año en el Recinto Ferial de El Real y ahora vamos a contarte las fechas más importantes para que no te pierdas nada.

La Feria de Abril de Sevilla 2026 comenzará oficialmente con el tradicional "alumbrao", el encendido de la portada y de las miles de luces que iluminan el recinto ferial. Este momento tendrá lugar en la medianoche del lunes 20 al martes 21 de abril de 2026, marcando el inicio de la semana grande sevillana.

'Alumbrao' de la Feria de Abril de Sevilla 2023 | iStock

Como es habitual, unas horas antes se celebrará la popular noche del "pescaíto". Durante la noche del lunes 20 de abril, las casetas abrirán sus puertas para acoger las tradicionales cenas en las que el pescaíto frito es el gran protagonista. Este encuentro previo reúne a socios, familiares y amigos en un ambiente más privado antes del inicio oficial de la feria.

Tras el encendido del alumbrado, el Real de la Feria se llena de ambiente con música, sevillanas, trajes de flamenca y el característico bullicio de sevillanos y visitantes. Desde ese momento, Sevilla vive varios días de fiesta en los que las casetas, los paseos de caballos y la gastronomía andaluza se convierten en los grandes protagonistas.

El "alumbrao" y la noche del "pescaíto" siguen siendo dos de los instantes más esperados de la Feria de Abril, ya que simbolizan el arranque de una tradición centenaria que cada año convierte a Sevilla en uno de los principales focos festivos del país.

Tras estos dos días, el Miércoles de Feria (22 de abril) es uno de los más destacados ya que es festivo local y es una de las jornadas de mayor afluencia de público. La feria finaliza el domingo 26 de abril con fuegos artificiales sobre el Real.