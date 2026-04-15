El mejor día para ir a la Feria de Abril de Sevilla 2026

La Feria de Abril de Sevilla no es un evento cualquiera: es una semana en la que la ciudad se transforma por completo, con casetas, sevillanas, caballos y un ambiente único que mezcla tradición y fiesta hasta altas horas de la madrugada. En 2026, el Real de la Feria abrirá sus puertas oficialmente del martes 21 al domingo 26 de abril, tras el tradicional alumbrado en la medianoche del lunes 20.

Pero si hay una pregunta clave para quienes planean visitarla es: ¿qué día es mejor ir?

El mejor día: miércoles de Feria

Si hay que elegir uno, el miércoles 22 de abril es, sin duda, el día estrella. No es casualidad: es el único festivo local en Sevilla durante la Feria, lo que provoca una afluencia masiva de sevillanos desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada.

Feria de Abril de Sevilla | iStock

Ese carácter no laborable convierte el miércoles en el momento en el que la Feria alcanza su punto máximo de autenticidad: más trajes de flamenca, más ambiente en las casetas y una sensación de celebración total. Es, en esencia, el día en el que mejor se refleja cómo viven los locales su fiesta.

Sin embargo, el miércoles puede resultar abrumador si no te gustan las multitudes. En ese caso, el martes, el jueves, el viernes o incluso el domingo pueden ofrecer una experiencia más cómoda sin perder esencia.

Otros días según lo que busques

Ahora bien, el “mejor día” depende también del tipo de experiencia que quieras:

Martes (primer día completo) : ambiente animado pero algo más accesible, ideal si quieres una primera toma de contacto sin tanta masificación.

: ambiente animado pero algo más accesible, ideal si quieres una primera toma de contacto sin tanta masificación. Miércoles : el más auténtico y multitudinario, perfecto si buscas vivir la Feria en su máximo esplendor.

: el más auténtico y multitudinario, perfecto si buscas vivir la Feria en su máximo esplendor. Viernes y sábado: también muy concurridos, con gran ambiente nocturno, aunque más enfocados a visitantes y ocio que a tradición pura.

también muy concurridos, con gran ambiente nocturno, aunque más enfocados a visitantes y ocio que a tradición pura. Domingo (cierre): más relajado durante el día y con el atractivo de los fuegos artificiales por la noche.

El miércoles de Feria es el mejor día para ir si quieres vivir la experiencia más auténtica y vibrante de la Feria de Abril de Sevilla 2026. Sin embargo, si prefieres disfrutar con más calma, los primeros o últimos días también tienen mucho que ofrecer.

Al final, la clave no es solo cuándo ir, sino cómo vivirla: con tiempo, con ganas y, si puede ser, al ritmo de unas sevillanas.