Chipre como nunca lo habías visto: la guía definitiva para descubrir la isla como un local

Si buscas un destino mediterráneo diferente para tus próximas vacaciones, Chipre reúne playas de aguas cristalinas, encantadores pueblos de montaña, una rica tradición gastronómica y una animada vida urbana. Además, gracias a la conexión entre Barcelona y Lárnaca de Wizz Air, viajar desde España a la isla es más fácil que nunca.

Aunque durante los meses de verano Chipre recibe miles de visitantes, todavía es posible descubrir rincones menos conocidos y disfrutar de la isla lejos de las rutas más turísticas. Desde calas escondidas hasta pueblos tradicionales y ciudades llenas de vida, esta es la guía definitiva para explorar Chipre como lo hacen sus habitantes.

Protaras y Ayia Napa: más allá de los lugares más turísticos

Si visitas Chipre este verano, Protaras y Ayia Napa son paradas obligatorias. Sin embargo, más allá de sus playas más conocidas, existen rincones frecuentados por los locales que merecen una visita.

Explora la espectacular costa de Cavo Maris o pasa el día en Green Bay, donde, con algo de suerte, podrás avistar tortugas marinas. Para disfrutar de aguas cristalinas y un ambiente más relajado, las playas de Vyzakia, Kalifi y Konnos Bay son algunas de las favoritas de los residentes, especialmente durante los fines de semana.

A la hora de comer, puedes hacer una parada en Napolea Ice Cream para probar un dulce local, disfrutar de una comida frente al mar en Rocas Experience o cenar en Spartiatis o Roof Burger, dos propuestas con mucho encanto y personalidad.

Pafos: naturaleza, atardeceres y paisajes únicos

Pafos es el lugar perfecto para quienes buscan desconectar. Conocida por su belleza natural y sus paisajes menos alterados, esta región ofrece algunas de las experiencias más auténticas de la isla.

Visita la playa de Latchi y embárcate hacia la famosa Blue Lagoon, una de las zonas de baño más impresionantes de Chipre gracias a sus aguas de color turquesa. Para una experiencia más tranquila, descubre Argaka, una zona apreciada por su ambiente relajado, sus alojamientos con encanto y algunos de los mejores atardeceres de la isla.

Desde el puerto de Latchi también parten excursiones en lancha rápida hacia playas escondidas accesibles únicamente por mar, una de las mejores formas de conocer el lado más salvaje de Chipre.

Para una pausa con vistas inolvidables, merece la pena disfrutar de un café o contemplar la puesta de sol desde lugares emblemáticos como Anassa Hotel, Almyra o Minthis Hills.

Pueblos tradicionales: el alma de Chipre

Para comprender la esencia de Chipre hay que visitar sus pueblos. Lefkara es uno de los más pintorescos de la isla, famoso por sus calles empedradas, su tradición artesanal vinculada al encaje y su ambiente tranquilo. Allí se encuentra también Agora Hotel, un alojamiento boutique reconocido por su propuesta gastronómica y su carácter único.

Otros pueblos imprescindibles son Kalopanayiotis, conocido por sus spas y bodegas, y Omodos, donde la tradición vinícola, las calles adoquinadas y los productos locales crean el escenario perfecto para una escapada de fin de semana.

Ciudades y vida nocturna

Durante el verano, las ciudades chipriotas también se llenan de actividad. En Limassol, la vida nocturna y el ambiente de playa se combinan a la perfección. Festivales como Beonix Festival o LMF Festival, además de los eventos organizados en Columbia Beach, convierten la ciudad en uno de los principales focos de entretenimiento de la isla.

Por su parte, Nicosia, la capital, muestra una faceta más creativa y alternativa. Lugares como Picnic Social House, Notes & Spirits, Ukiyo, Amber o Joe Coffee son ideales para disfrutar de una tarde relajada o de una noche de cócteles.

En el casco antiguo, no pueden faltar una visita a Biga Pizza y al emblemático Swimming Birds Bar, dos establecimientos especialmente apreciados por los locales por su ambiente auténtico.

Un destino para descubrir este verano

Chipre es mucho más que un destino de sol y playa. Es una combinación única de calas de aguas transparentes, pueblos de montaña, hospitalidad mediterránea y ciudades llenas de vida. Ya sea para relajarse, vivir nuevas aventuras o sumergirse en la cultura local, la isla siempre guarda experiencias inesperadas para sus visitantes.