Metro de Madrid reduce a 7 las estaciones cerradas por la visita del Papa León XIV: Estas son las que no abrirán

Recientemente te contábamos el plan de movilidad previsto para estos días por la visita del Papa León XIV. En un principio se planteaba el cierre de hasta 15 estaciones de Metro de Madrid, pero ahora la comunidad ha publicado una actualización de su operativo y finalmente serán menos.

Ahora solo 7 estaciones permanecerán cerradas de manera puntual durante la jornada del domingo 7 de junio. Las estaciones que no prestarán servicio desde el inicio de la circulación y hasta las 14:00 horas son:

Retiro (Línea 2)

Banco de España (Línea 2)

Sevilla (Línea 2)

Velázquez (Línea 4)

Serrano (Línea 4)

Colón (Línea 4)

Chueca (Línea 5)

Durante ese periodo, los trenes seguirán circulando por las líneas afectadas, pero no efectuarán parada en estas estaciones. La medida responde a motivos de seguridad y a la gran afluencia de personas prevista en los actos centrales de la visita papal en el entorno de Cibeles.

Además, Metro de Madrid reforzará el servicio entre el 6 y el 9 de junio con incrementos de frecuencia de hasta el 125% en varias líneas. También se ampliará el horario de funcionamiento hasta las 2:30 horas durante la madrugada del 6 al 7 de junio para facilitar el regreso de los asistentes a la vigilia juvenil.

Por su parte, la EMT mantendrá la gratuidad de los autobuses urbanos entre el 3 y el 9 de junio (excepto la línea Exprés Aeropuerto) y reforzará el servicio con vehículos adicionales para absorber el aumento de viajeros previsto durante la visita del pontífice. BiciMad también será gratis durante los mismos días.