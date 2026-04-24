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Los pueblos medievales más bonitos de España para visitar en el puente de mayo 2026
El puente de mayo es la excusa perfecta para perderse por algunos de los pueblos medievales más espectaculares de España. Calles empedradas, murallas centenarias y castillos de cuento convierten estos destinos en escapadas ideales para viajar en primavera.
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España conserva un patrimonio medieval excepcional, con pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Durante el puente de mayo, muchos de estos rincones ofrecen una combinación perfecta de historia, gastronomía y paisajes en flor, ideal para una escapada corta pero inolvidable.
1. Albarracín (Teruel)
Considerado uno de los pueblos más bonitos de España, Albarracín destaca por su color rojizo, sus callejuelas estrechas y su impresionante muralla. Pasear por su casco histórico es como viajar varios siglos atrás.
2. Pedraza (Segovia)
Esta villa amurallada es famosa por su plaza mayor porticada y su castillo. En primavera, su ambiente tranquilo la convierte en un destino perfecto para desconectar cerca de Madrid.
3. Besalú (Girona)
Su icónico puente medieval es solo el inicio de un conjunto histórico perfectamente conservado. Besalú es ideal para una escapada romántica entre historia y naturaleza.
4. Frías (Burgos)
Uno de los pueblos más pequeños de España con título de ciudad. Sus casas colgadas sobre la roca y su castillo dominando el valle crean una estampa única.
5. Santillana del Mar (Cantabria)
Conocida como "la villa de las tres mentiras" (ni es santa, ni llana, ni tiene mar), es uno de los conjuntos medievales mejor conservados del norte. Sus calles empedradas y casonas históricas la hacen imprescindible.
6. Aínsa (Huesca)
En pleno Pirineo aragonés, Aínsa combina historia y naturaleza. Su plaza mayor y su castillo medieval ofrecen vistas espectaculares, especialmente en primavera.
7. Peñíscola (Castellón)
Aunque es más conocido como destino de playa, su casco antiguo medieval, coronado por el castillo del Papa Luna, es uno de los más impresionantes del Mediterráneo.
8. Laguardia (Álava)
Rodeado de viñedos, este pueblo amurallado de La Rioja Alavesa es perfecto para combinar historia con enoturismo. Sus calles esconden bodegas subterráneas centenarias.
9. Mura (Barcelona)
Menos conocido que otros destinos, Mura es un pequeño pueblo de piedra en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt. Su tranquilidad y autenticidad lo convierten en una joya escondida.
10. Alquézar (Huesca)
Situado sobre un cañón del río Vero, este pueblo medieval combina patrimonio histórico con paisajes naturales espectaculares. Es ideal para quienes buscan una escapada activa.
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