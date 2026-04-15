Con la llegada de mayo, el buen tiempo empieza a asentarse en gran parte del país, pero sin las aglomeraciones del verano. Por eso, elegir bien el destino es clave para aprovechar al máximo unos días de desconexión. Estos son algunos de los mejores pueblos de España para viajar en el puente de mayo, organizados según el tipo de experiencia que busques.

1. Pedraza (Segovia)

Pedraza, pueblo de Segovia | iStock

Este pequeño pueblo amurallado parece detenido en el tiempo. Sus calles empedradas, su plaza porticada y su castillo lo convierten en una escapada ideal para desconectar y disfrutar de la gastronomía castellana.

2. Almagro (Ciudad Real)

Almagro, en Ciudad Real | iStock

Famoso por su Corral de Comedias, Almagro es perfecto para una escapada cultural. En mayo, además, el clima acompaña para pasear por su casco histórico y disfrutar de su ambiente tranquilo.

3. Trujillo (Cáceres)

Trujillo, en Cáceres, Extremadura | iStock

Cuna de conquistadores, Trujillo destaca por su imponente plaza mayor y su castillo. Es un destino perfecto para quienes buscan historia y buena comida en un entorno monumental.

4. Potes (Cantabria)

Potes, en Cantabria | iStock

En pleno corazón de los Picos de Europa, Potes es un destino ideal para amantes del senderismo y la naturaleza. En primavera, los paisajes verdes están en su máximo esplendor.

5. Aínsa (Huesca)

El pueblo de Aínsa con sus vistas panorámicas de las cumbres de los Pirineos. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Huesca. Aragón. | iStock

Uno de los pueblos más bonitos del Pirineo aragonés. Su casco histórico medieval y su ubicación entre montañas lo convierten en una opción perfecta para combinar cultura y rutas al aire libre.

6. Ronda (Málaga)

Ronda, pueblo de Málaga | iStock

Aunque conocida, Ronda sigue siendo una apuesta segura. Su espectacular Tajo y sus vistas a la serranía la convierten en un destino único para una escapada primaveral.

7. Cadaqués (Girona)

Cadaqués, en Girona | iStock

Con su aire bohemio y sus casas blancas frente al Mediterráneo, Cadaqués es perfecto para quienes buscan tranquilidad, arte y paisajes marinos sin el bullicio del verano.

8. Comillas (Cantabria)

El Capricho de Gaudí, en Comillas | iStock

Este pueblo costero combina mar, arquitectura modernista y un entorno natural privilegiado. Ideal para pasear junto al Cantábrico con temperaturas suaves.

9. Mojácar (Almería)

Mojácar, en Almería | iStock

Sus casas blancas en lo alto de la colina y sus playas cercanas lo convierten en un destino perfecto para adelantar el verano. En mayo, el clima es ideal sin las altas temperaturas del verano.

10. Cudillero (Asturias)

Cudillero (Asturias) | iStock

Este pintoresco pueblo pesquero destaca por sus casas de colores colgadas en la ladera frente al mar. Su ambiente marinero, su gastronomía y sus vistas lo convierten en una escapada perfecta en primavera.