El pueblo más bonito de España para viajar en agosto está en Cataluña según National Geographic

Cada mes, National Geographic elige un pueblo de España como el más bonito para visitar. En julio el afortunado fue Almagro, en Ciudad Real, y ahora la revista ha viajado hasta Cataluña para elegir el de agosto.

Se trata de Callela de Palafrugell, un auténtico icono de la Costa Brava que aún mantiene su encanto original. Este pueblo forma parte del municipio de Palafrugell, ubicado en el Baix Empordà.

Este antiguo pueblo de pescadores es conocido por sus calles estrechas y casas blancas con contraventanas de tonalidades verdes y azules. Está perfectamente integrado en el paisaje salvaje, típico de esta zona del litoral catalán; rodeado de pinos y rocas.

En esta localidad no te puedes perder el conjunto histórico del Port Bo y les Voltes, una calle con mucho encanto, donde encontraréis las encantadoras casas de pescadores de antaño. Si quieres ver el núcleo antiguo, visita la calle de la Gravina, y acércate hasta la iglesia de Sant Pere, de finales del siglo XIX, donde podréis admirar el emblemático reloj de su campanario.

Tampoco te puedes perder la Casa Rocamora, la Casa Verdaguer y la Casa Sagrera. No te olvides de visitar el paseo del Canadell, al norte de la playa de Port Bo, y la playa del Canadell. También hay dos miradores espectaculares, el mirador de Manel Juanola i Reixach y el de la Punta de los Burricaires, entre la playa del Pelegrí y la cala de la Platgeta.

Además, al sur de la localidad, dentro del Espacio Natural Protegido de Castell-Cap Roig, se encuentran los famosos jardines de Cap Roig. Las playas más famosas son la playa de Port Pelegrí, la de La Platgeta, la del Canadell, y la del Golfet.