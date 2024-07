5 pueblos medievales que puedes visitar en una excursión de un día desde Barcelona

Los pueblos medievales son sitios ideales para visitar en excursiones de un día. A veces, incluso, da tiempo a acercarse a más de uno o a combinar el paseo por uno de ellos con una parada en otro lugar completamente distinto. Sea como sea, en España hay muchos pueblos que llevan de viaje a la Edad Media nada más poner un pie en ellos. Y un buen puñado de ellos se encuentran en Cataluña.

Es por eso que, en caso de vivir en Barcelona o su área metropolitana, una gran idea para aprovechar los días libres o los fines de semana es coger la carretera para visitar uno de esos pueblos medievales que quedan relativamente cerca. En ocasiones puede llevar un par de horas de coche de ida y otras tantas de vuelta, pero te aseguramos que merece la pena invertirlas en cubrir el trayecto.

Cardona

Entre Barcelona y Cardona hay menos de hora y media de camino, por lo que es una escapada perfecta desde la Ciudad Condal. Allí hay muchas cosas que ver, como sus fascinantes minas de sal, pero tampoco puede faltar un paseo por su casco histórico repleto de casonas medievales y un ascenso hasta su castillo del siglo IX.

Rajadell | Pixabay

Rajadell

Puede que Rajadell no tenga la fama que sí poseen otras villas medievales, pero pese a eso, este pueblo de la comarca del Bages es lo suficientemente bello como para aparecer en esta lista. Por supuesto, está cerca de Barcelona, a apenas 1h 10 minutos de trayecto por carretera, por lo que no hay excusas para no acercarse a descubrir su entramado de calles y su castillo.

Bagà | Pixabay

Bagà

Si quieres hacer una excursión a un pueblo medieval, quizá quieras valorar la opción de ir a Bagà. Sus calles empedradas trasladan al viajero a la Edad Media y es una delicia recorrerlas, de igual modo que lo es fotografiar el puente que lleva de un lado al otro del río que cruza el municipio o admirar la belleza de su plaza mayor porticada.

Peratallada | Pixabay

Peratallada

Peratallada, situada en la provincia de Girona, es una de las mayores joyas medievales escondidas en Catalunya. Sin duda es uno de los pueblos más bonitos que hay para visitar, en el que disfrutar además de un buen número de atractivos arquitectónicos e históricos. Pero aparte de esto, Peratallada ofrece también artesanía y una rica gastronomía a los visitantes.

Miravet | Pixabay

Miravet

Por último, presentamos como alternativa Miravet, una localidad medieval de la provincia de Tarragona que, aunque queda a dos horas de distancia, no puede faltar en este listado. Se puede ir y volver en un día sin problemas y estamos seguros que, dado el gran número de estampas de postal que regala, cautivará a cualquiera que le dé una oportunidad.