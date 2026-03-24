El pueblo medieval de Francia que está suspendido sobre un acantilado

Francia es un país que también alberga municipios de lo más interesantes y curiosos, recientemente, por ejemplo, te hablábamos de Thiberville, una localidad que había recibido 10 millones de euros en herencia de un desconocido solo porque el nombre coincidía con su apellido.

Pero... ¿sabías que en la región de Occitania, justo al este de la ciudad de Burdeos, hay un pueblo medieval suspendido sobre un acantilado? Se trata de Rocamadour y parece desafiar la gravedad.

Sus casas de piedra, apiladas verticalmente sobre la roca, crean una imagen icónica que ha fascinado a viajeros durante siglos. Situado en el departamento de Lot, este enclave forma parte del Camino de Santiago y ha sido lugar de peregrinación desde la Edad Media.

El corazón del pueblo es su conjunto religioso, al que se accede tras subir la famosa Escalera de los Peregrinos, con más de 200 peldaños. En lo alto se encuentran varios santuarios, entre ellos la capilla de Notre-Dame, donde se conserva la Virgen Negra, una talla de gran valor espiritual. También destaca la basílica de Saint-Sauveur, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Más allá de su dimensión religiosa, Rocamadour ofrece miradores espectaculares. Desde lo alto del castillo, que corona el pueblo, se obtiene una vista panorámica del valle que deja sin aliento, especialmente al atardecer. Pasear por sus calles estrechas, llenas de tiendas artesanales y restaurantes, permite descubrir su encanto medieval intacto.

La gastronomía es otro de sus atractivos. El queso de cabra Rocamadour, con denominación de origen, es uno de los productos estrella de la zona. Acompañado de vinos locales, forma parte de una experiencia culinaria auténtica.

Para quienes buscan naturaleza, los alrededores ofrecen múltiples opciones. El Parque Natural Regional de los Causses du Quercy es ideal para practicar senderismo, mientras que la cercana sima de Padirac permite explorar un impresionante mundo subterráneo.

Visitar Rocamadour es adentrarse en un lugar donde historia, fe y paisaje se funden de manera única. Ya sea en una escapada corta o como parte de una ruta por el sur de Francia, este pueblo promete una experiencia inolvidable.