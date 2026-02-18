Un pequeño pueblo de Francia recibe 10 millones de euros en herencia de un desconocido solo porque el nombre coincidía con su apellido

En muchas ocasiones te hemos hablado de pueblos de lo más curiosos, como por ejemplo, uno de Burgos que es famoso por tener el récord de nombres más raros entre sus habitantes, pero... ¿te imaginas que solo por compartir el apellido con una persona tu localidad heredara 10 millones de euros?

Pues eso es lo que le ha ocurrido a Thiberville, una localidad y comuna francesa situada en la región de Alta Normandía (Francia), que el azar quiso que el nombre de un hombre y el de un pueblo coincidieran. Ese detalle fue suficiente para que un meteorólogo jubilado, fallecido en París en agosto de 2024 a los 91 años y sin herederos directos, incluyera en su testamento al municipio de Thiberville como destinatario único de su patrimonio familiar, valorado en 10 millones de euros, tal y como cuenta Euronews.

La sorpresa fue mayúscula en el ayuntamiento cuando el alcalde (al frente del consistorio desde hace casi 30 años) recibió la llamada del abogado encargado de la sucesión. La cifra, equivalente a cinco veces el presupuesto anual municipal, supera con creces cualquier previsión económica de esta pequeña comuna francesa. Además, al tratarse de una administración pública, la localidad quedó exenta del impuesto de sucesiones.

Lejos de dejarse llevar por la euforia, el regidor pidió cautela. Aseguró que la inyección económica se administrará con la misma disciplina que las cuentas ordinarias del municipio y descartó gastar el dinero de forma impulsiva.

El único deseo del benefactor fue que sus cenizas reposaran en el cementerio local, acompañadas de una placa con su nombre, sellando así el vínculo simbólico que motivó su decisión.

Entre las primeras medidas adoptadas figura la amortización anticipada de un préstamo superior a 400.000 euros solicitado para construir una escuela primaria. A partir de ahí, el consistorio estudia destinar parte del legado a nuevos equipamientos e infraestructuras: un parque con área infantil, una pista cubierta de bolos con paneles solares, mejoras de eficiencia energética en centros educativos, un espacio de servicios públicos y un campo de fútbol con césped artificial.

Para este municipio normando, la herencia no solo supone un alivio financiero inmediato, sino una oportunidad histórica para redefinir su futuro.