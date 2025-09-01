El pueblo más pequeño de Andalucía está en Almería y tiene menos de 60 habitantes

Si hay algo por lo que se caracteriza España es por su multitud de localidades y municipios. Recientemente te hablábamos del pueblo más pequeño de Málaga, pero... ¿Sabías que el pueblo más pequeño de Andalucía está en Almería?.

Se trata de Benitagla, un pueblo situado en la parte nororiental de la comarca de Los Filabres-Tabernas, en la Sierra de los Filabres, en un paisaje agreste y semiárido en el que predomina el cultivo del almendro y el olivo.

Benitagla ocupa una extensión de unos 6,4 km² y se alza a unos 945–950 metros de altitud. Además, está a aproximadamente 61–64 km de la capital, Almería, y según el censo de 2024, cuenta con tan solo 59 habitantes (34 hombres y 25 mujeres).

En cuanto a su patrimonio cultural y monumentos, en Benitagla está la Iglesia Parroquial, dedicada a San Juan y a la Virgen de la Piedad; El Castillico, que apenas conserva su base y tramos de muralla; y el Mirador de las Eras, que ofrece vistas panorámicas al Santuario de Monteagud y la Torre de Alhabía.

Hasta el 2024 era uno de los pocos pueblos de España que no tiene bares, pero el año pasado se inauguró el primer bar-tienda, llamado "Henko", que revitalizó la vida social del pueblo.

Sin embargo, Benitagla es mucho más que su tamaño. Es un pueblo donde el tiempo parece detenerse, donde la historia, la naturaleza y la comunidad se combinan. Su arquitectura tradicional, sus paisajes montaña arriba, el silencio de su plaza, su espíritu solidario y sus tradiciones vivas nos hablan de la fuerza de la vida rural de este lugar.