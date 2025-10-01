DESCÚBRELO
El pueblo más bonito de España para viajar en octubre está en Zamora según National Geographic
La revista National Geographic ha elegido un pueblo de Zamora (Castilla y León) como el más bonito de España para viajar en el mes de octubre. Te contamos cuál es y todo lo que puedes ver y hacer si lo visitas las próximas semanas.
Cada mes National Geographic escoge un pueblo de España como el más bonito para visitar. En septiembre, el favorito fue Olite, en Navarra, y ahora la revista ha seleccionado el de octubre y es perfecto para el otoño.
Se trata de Puebla de Sanabria, un pueblo de la provincia de Zamora (Castilla y León) y está situado en la comarca natural de Sanabria. Destaca por su patrimonio histórico y su entorno natural privilegiado, como el Parque Natural del Lago de Sanabria, el lago glaciar más grande de España.
Si visitas Puebla de Sanabria no te puedes perder su casco histórico, donde se encuentra la plaza mayor, y callejear por sus calles empedradas con casas de piedra y balcones de madera. También tienes que visitar el Castillo de los Condes de Benavente, la Iglesia de Santa María del Azogue, la Ermita de San Cayetano y el Convento-Iglesia de San Francisco.
Además, Puebla de Sanabria también tiene los restos de las murallas defensivas y puntos elevados que ofrecen panorámicas del valle y los ríos. Por si no fuera poco, también cuentan con un Museo de Gigantes y Cabezudos, que alberga piezas tradicionales de las fiestas locales.
Pero sin duda, sus puntos fuertes están en su naturaleza, como el ya mencionado Parque Natural del Lago de Sanabria, donde puedes hacer rutas, disfrutas de playas al pinas o relajarte junto al agua.
Si te gusta el senderismo, te recomendamos también la Ruta de la Cascada de Sotillo o la Laguna de los Peces. Puebla de Sanabria tiene una ubicación privilegiada y a su alrededor hay pueblos cercanos con mucho encanto, como Ribadelago, San Martín de Castañeda o Ungilde.
