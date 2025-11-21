¿Por qué el oso Paddington, de origen peruano, es un símbolo en Inglaterra?

La cultura británica tiene algo particular, de eso no cabe duda. Todo viajero que haya tenido la oportunidad de conocer el país o algunas de las ciudades que dan forma al mismo, queda cautivado por esos pequeños detalles que dan forma a su escancia. De hecho, vayas donde vayas, el famoso oso Paddington se encuentra presente de una manera o de otra. Un tierno símbolo inglés que nació por un clásico personaje de libros. Pero ¿por qué este oso peruano ha enamorado a los británicos?

El origen de esta historia comenzó en 1958, año en el que el escritor Michael Bond publicó un libro cuyo protagonista era un tierno oso peruano que apostó por dejar su tierra natal para comenzar una nueva vida en Reino Unido. La trama que narra este libro enamoró a todos por inculcar valores como la amabilidad, la educación, la capacidad de ver el lado bueno de las personas y, entre otras cosas, por su humor. Una narrativa infantil que se coronó como uno de los clásicos literarios favoritos de los más pequeños. De hecho, la frase de “Please look after this bear. Thank you” (Por favor, cuiden de este oso. Gracias) es una de las más icónicas.

Paddington Bear at Paddington Station | Imagen de Stefan Oemisch, licencia: CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

El éxito de la historia del oso Paddington ha sido tal que, el libro ha sido traducido en más de 40 idiomas y ha vendido más de 35 millones de copias en todo el mundo. Pero, fue en Reino Unido donde su popularidad alcanzó niveles extraordinarios. Por ello, actualmente, es considerado como un símbolo del país. Un hito al alcance de unos pocos escritores que escribió el nombre de Michael Bond en lo más alto. Además, y lejos de quedar aquí, ha tenido adaptaciones audiovisuales en forma de series y películas. Una nueva manera de conocer su historia para las nuevas generaciones.

La Reina Isabel II cayó rendida a los encantos del oso Paddington

En el 2022, durante la realización del Jubileo de Platino de la Reina Isabell II, la monarca participó en un divertido vídeo junto al oso peruano. De esta manera, se puede ver a ambos tomando el té, una costumbre muy británica. Un audiovisual que consolidó aún más el estatus como icono nacional del personaje literario. Por lo tanto, Paddington es famoso porque combina tradición literaria, valores culturales británicos y nostalgia.

Esculturas y homenajes en Londres

El amor y el cariño por este tierno oso no solo reside en el corazón de los más pequeños. Sin importar la edad, todos han caído rendidos ante Paddington. Por ello, es muy común ver varias representaciones de este por Londres.

Paddington en la Paddington Station | Imagen de Paddington at Paddington Station by N Chadwick, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Estación de Padddington: En la Platform 1 se encuentra una estatua de bronce del oso. Una representación donde aparece junto a su mítica maleta. Un tierno homenaje que se ha consagrado como uno de los puntos más fotografiados de todo Londres.

Paddington Bear Shop: Todo aquel que desee llevarse un recuerdo de este personaje literario tiene la oportunidad de hacerlo gracias a estas tiendas. Ubicada dentro de la estación, se pueden encontrar peluches, libros, recuerdos, ropa y artículos exclusivos.

Estatuas: En el 2014, con el objetivo de promover la película, se colocaron por la ciudad de Londres hasta 50 estatuas del oso. El recorrido original ya no está disponible, pero, todavía, algunas siguen expuestas en diferentes lugares públicos o edificios.

Rutas: Actualmente, hay disponibles guías turistas que recorren Londres por las zonas en las que se rodó la película. Todo ello sumado a algunos de los lugares que han servido de inspiración a esta historia.