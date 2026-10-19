Parques temáticos de Terror que puedes visitar en Halloween 2026 en Madrid: pasajes, espectáculos y mucho miedo

Halloween se ha convertido en una de las celebraciones más esperadas del otoño y, aunque todavía quedan unas semanas para el 31 de octubre, los amantes del terror ya pueden disfrutar de numerosos planes en Madrid. Desde casas encantadas y laberintos terroríficos hasta espectáculos con monstruos, zombis y personajes de películas de miedo, las opciones son de lo más variadas.

Este 2026, algunos de los parques temáticos más conocidos de la Comunidad de Madrid vuelven a transformarse para celebrar Halloween con nuevas experiencias y propuestas para todas las edades. Además, para quienes estén dispuestos a viajar un poco más lejos, también hay parques especializados en el terror que merecen una visita.

Screamfield Park, en Mejorada del Campo

Uno de los planes más terroríficos de este Halloween es Screamfield Park, un parque dedicado al miedo situado en Mejorada del Campo, Madrid. Este espacio propone una experiencia inmersiva en la que los visitantes se adentran en un universo de pesadillas, con actores caracterizados, escenarios inquietantes y sustos inesperados.

El recinto cuenta con cinco casas del terror, cinco espectáculos en directo y distintas experiencias inmersivas. Además, quienes busquen emociones todavía más fuertes pueden acceder a la XTREME HOUSE, una experiencia extrema incluida en determinadas modalidades de entrada.

Screamfield abre sus puertas a las 18:30 horas en sus fechas programadas de octubre y noviembre. Las entradas generales cuestan desde 35 euros, mientras que el Fast Pass parte de 60 euros y la modalidad VIP de 120 euros.

Parque Warner Madrid y sus Halloween Scary Nights

Otro de los grandes protagonistas de Halloween en Madrid es Parque Warner, situado en San Martín de la Vega. Desde el 26 de septiembre hasta el 2 de noviembre, el parque ofrece una programación especial que combina atracciones, espectáculos, desfiles y experiencias de terror para toda la familia.

Sin embargo, el plato fuerte son las Halloween Scary Nights, unas noches especiales de aforo reducido que se celebran los días 2, 9, 16, 23 y 31 de octubre. Durante estas jornadas, los visitantes pueden disfrutar de ocho pasajes del terror, seis zonas de miedo, espectáculos nocturnos y algunas de las atracciones más intensas del parque.

Entre los pasajes destacan Expediente Warren, La Monja, IT Experience, La Llorona y el nuevo The Hunt Club. También se estrenan las zonas de terror Dionesium Escape Scare Zone y La Eterna Noche, además de la experiencia extrema Slasher Royale: Survive the Nightmare, que requiere un pago adicional.

Las Scary Nights del 16 y 23 de octubre tienen lugar de 22:00 a 3:00 horas, mientras que la del 31 de octubre se celebra de medianoche a 5:00 de la madrugada. Estas noches requieren una entrada específica, diferente de la entrada habitual al parque.

Parque de Atracciones de Madrid

El Parque de Atracciones de Madrid, situado en la Casa de Campo, también celebra Halloween desde el 26 de septiembre hasta el 1 de noviembre de 2026, con una programación que combina experiencias de miedo para adultos y actividades para los más pequeños.

Entre sus principales atractivos destacan los pasajes del terror El Viejo Caserón, El Templo de Shanarkai, Nosferatu y The Walking Dead Experience, este último con coste adicional. Los visitantes podrán enfrentarse a criaturas aterradoras, recorrer escenarios malditos y disfrutar de experiencias inspiradas en algunas de las historias más inquietantes.

El Parque de Atracciones de Madrid en Halloween | Parque de Atracciones de Madrid

Una de las grandes novedades de este año es Lacrimosa: La maldición del teatro, un espectáculo musical de estética gótica con 14 artistas sobre el escenario. Además, el parque ofrece el espectáculo Salida Zombie y propuestas familiares como Un laboratorio muy loco, El Castillo Misterioso y La Pirámide Maldita.

Fuera de Madrid: otros parques temáticos de terror para Halloween 2026

Si quieres aprovechar Halloween para hacer una escapada fuera de Madrid, hay otros parques temáticos en España que ofrecen experiencias de terror, casas encantadas y espectáculos especiales durante estas fechas.

Horrorland, en Barcelona

Uno de los parques de terror más conocidos de España es Horrorland, situado en las instalaciones de Illa Fantasia, en Vilassar de Dalt (Barcelona). Este parque especializado en experiencias de miedo celebra Halloween del 9 de octubre al 15 de noviembre de 2026, con una programación dirigida especialmente a los amantes del terror más intenso.

Su oferta incluye siete casas del terror y cinco espectáculos, además de zonas con personajes terroríficos y experiencias interactivas. Entre sus atracciones destacan Pray for Us, Route 666, Nighthunters, Dr. Heinz's Asylum y Trashville. También cuenta con espectáculos como Logia y Hasta que la muerte os separe, así como la zona de miedo Monster Fest Scare Zone.

Las entradas generales cuestan desde 45 euros, mientras que las modalidades Fast Pass y VIP permiten acceder a ventajas adicionales.

PortAventura World, en Tarragona

Otro de los destinos más populares para disfrutar de Halloween es PortAventura World, situado en Vila-seca y Salou, Tarragona. Del 19 de septiembre al 15 de noviembre de 2026, el complejo se transforma con una ambientación terrorífica, personajes que recorren sus calles, espectáculos especiales y pasajes del miedo.

Pasaje del terror La Leyenda del Rey Caníbal de PortAventura | PortAventura

Entre sus experiencias destacan La Isla Maldita, REC Experience, El Carnicero de Penitence, La Muerte Viva y Angkor, la Leyenda del Rey Caníbal. Además, los visitantes pueden disfrutar de espectáculos con música en directo, acrobacias, fuego y coreografías, combinando el ambiente de Halloween con las famosas atracciones del parque.

Para acceder a varios pasajes del terror, PortAventura ofrece diferentes modalidades de Halloween Passport, con precios desde 11,90 euros como suplemento a la entrada al parque. Una opción para quienes quieran aprovechar estas fechas y disfrutar de una escapada repleta de adrenalina y diversión.