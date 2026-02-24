El pueblo de Granada donde están las casas de "Los Tres Cerditos" y que parece sacado de un cuento

En Granada hay muchos pueblos que parecen sacados de un cuento, como es el caso de Soportújar, conocido como "el pueblo de las brujas", pero... ¿sabías que hay una localidad que tiene las casas de "Los Tres Cerditos"?

Situado a más de 1.400 metros de altitud, en las laderas de Sierra Nevada, Trevélez es uno de esos destinos que combinan naturaleza, arquitectura popular y tradición gastronómica. Sus calles empinadas, sus chimeneas humeantes en invierno y sus secaderos de jamón forman parte de una postal que atrae cada año a miles de visitantes.

Uno de los productos más famosos de Trevélez es el jamón y coincidiendo con la segunda edición de la Feria del Jamón y Productos Típicos se instalaron tres casas: Una de paja, otra de madera y otra de ladrillo.

Estas casas, que se pueden visitar, se encuentran en los tres barrios de Trevélez: el Medio, el Alto y el Bajo. Un reclamo turístico que a su vez es un guiño a su historia, ligada a los secaderos de jamones.

Las fuentes también son un reclamo turístico en este pueblo de la provincia de Granada, donde el agua fría brota en cada rincón. Una de las más destacadas es la Fuente del Jamón que, como su propio nombre indica, tiene dos esculturas de dos jamones.

Más allá de la anécdota, visitar Trévelez es también una oportunidad para recorrer rutas de senderismo por el Parque Nacional de Sierra Nevada, descubrir el legado morisco en la arquitectura de la Alpujarra y, por supuesto, degustar su célebre jamón con Denominación de Origen. Un plan perfecto para quienes buscan una escapada rural con historia, paisaje y un toque de fantasía.