El pueblo más bonito de España para viajar en febrero de 2026 está en Granada según National Geographic

En el mes de enero, National Geographic eligió a Laguardia, una villa medieval del País Vasco, como el pueblo más bonito de España para viajar y ahora la revista se ha trasladado hasta la provincia de Granada.

El pueblo más bonito de España para viajar en febrero de 2026 es Capileira. Situado en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada, este pueblo blanco de la Alpujarra granadina combina tradición, naturaleza y unas vistas espectaculares que lo convierten en uno de los destinos rurales más especiales del sur de España.

Capileira, pueblo de Granada | iStock

Capileira forma parte del Barranco de Poqueira, junto a Pampaneira y Bubión, y conserva intacta la arquitectura típica de la Alpujarra: casas blancas, chimeneas cónicas, tinaos y estrechas calles empedradas. Su origen bereber sigue muy presente en la estructura del pueblo y en su forma de vida, marcada durante siglos por la agricultura de montaña y el aprovechamiento del agua.

Ubicado a más de 1.400 metros de altitud, Capileira es uno de los pueblos más altos de Andalucía y un punto de partida ideal para explorar Sierra Nevada. Desde aquí parten numerosas rutas de senderismo que conducen a parajes naturales únicos, como el Mulhacén, el Veleta o la red de acequias tradicionales que recorren la zona. Es un destino perfecto tanto para amantes de la montaña como para quienes buscan desconectar rodeados de paisajes espectaculares.

Tradiciones, artesanía y gastronomía

La vida en Capileira gira en torno a sus tradiciones y a una fuerte identidad cultural. El pueblo es conocido por su artesanía, especialmente por los telares, jarapas y productos hechos a mano que pueden encontrarse en pequeños talleres y tiendas locales. A lo largo del año, fiestas populares y celebraciones mantienen vivo el espíritu alpujarreño y refuerzan el vínculo entre vecinos y visitantes.

La cocina de Capileira es sencilla, contundente y profundamente ligada al territorio. Platos como el plato alpujarreño, las migas, los embutidos caseros o las sopas de ajo forman parte de una gastronomía pensada para combatir el frío de la sierra y disfrutar sin prisas. Todo ello acompañado de productos locales y recetas transmitidas de generación en generación.

Capileira es un destino atractivo en cualquier época. En invierno, la cercanía a la nieve y el ambiente tranquilo invitan al recogimiento; en primavera y verano, el verde de la sierra y las rutas al aire libre llenan el pueblo de vida; y en otoño, los colores del paisaje convierten cada paseo en una experiencia única. Un lugar perfecto para quienes buscan turismo rural, naturaleza y autenticidad.