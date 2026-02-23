El pueblo español de 1.500 habitantes que está en territorio francés: La curiosa historia de Llívia

Girona es una provincia de España que guarda auténticos tesoros, como es el caso de Monells, un pueblo medieval que parece sacado de una película. Pero... ¿sabías que también hay un pueblo que está en territorio francés?

Se trata de Llívia, un municipio y localidad española situada en la comarca de la Baja Cerdaña, pero separada del resto de España por varios kilómetros de suelo francés. Concretamente, se encuentra a 153 kilómetros de la capital provincial, rodeado por el departamento de Pirineos Orientales.

Su condición de enclave se remonta al Tratado de los Pirineos de 1659 y el Trato de Llivia del 12 de noviembre de 1660, cuando España cedió a Francia 33 pueblos de la Cerdanya. Sin embargo, Llívia logró mantenerse bajo soberanía española gracias a un matiz clave: no tenía consideración de "pueblo", sino de "villa", un estatus histórico que la dejó fuera del acuerdo.

Desde entonces, Llívia ha sido territorio español en suelo francés. Para garantizar la conexión con España, existe una carretera internacional (conocida como la "carretera neutral") que une el municipio con Puigcerdà sin que Francia pueda interrumpir el paso.

Más allá de su singularidad política, Llívia es también un atractivo destino turístico. Sus calles de aire pirenaico, su entorno natural y su patrimonio histórico, como la farmacia Esteve (considerada una de las más antiguas de Europa), atraen visitantes durante todo el año. Este pequeño municipio es, en definitiva, una excepción geográfica que demuestra cómo la historia puede dejar fronteras tan curiosas como únicas en el mapa europeo.