Islas "paradisiacas" todavía sin masificar a las que puedes viajar en Europa: Aguas turquesas y playas salvajes

A pesar de que Europa cuenta con islas verdaderamente paradisíacas en las que perderse y que nada tienen que envidiarle a las Maldivas o a las Filipinas, también tiene un gran handicap: sus playas suelen estar muy masificadas. Los arenales de aguas turquesas y las playas salvajes rodeadas de naturaleza exuberante en el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, que las hay, acostumbran a estar tan concurridas en temporada alta que pierden gran parte de su encanto.

Por ello, la empresa pionera en ofrecer viajes sorpresa, Waynabox, ha analizado cuáles son las islas menos masificadas de su experiencia Isla sorpresa y en las que uno todavía puede llegar a sentir que está en un paraíso (casi) privado. Corfú (Grecia), São Miguel (Portugal) y Gozo (Malta) han sido las tres ganadoras, sobre todo si se visitan fuera de temporada alta (verano) y fines de semana.

Para los que no puedan cogerse vacaciones libremente, sin embargo, la plataforma subraya que, dado que este año Semana Santa será justo a principios de la primavera, ésta también será una buena época para visitar estas y otras islas impresionantes (como Mykonos, Ibiza o Cerdeña) con mucha menos gente que en julio y agosto.

Corfú (Grecia)

Los que tengan la suerte de visitar Corfú en primavera tendrán el lujo de disfrutar de su naturaleza con mucha más tranquilidad y privacidad que en verano. Sus aguas cristalinas son uno de los destinos predilectos de los fans del snorkel. Entre sus playas más paradisíacas, resaltan Halikounas, Porto Timoni y Barbati.

[[h2:São Miguel (Azores, Portugal)]]

La naturaleza exuberante es el gran reclamo de las Azores. En São Miguel, la isla de mayor tamaño y la más poblada de las nueve que forman el archipiélago, se pueden encontrar bosques frondosos de color verde intenso (como Parque da Grená); piscinas naturales y aguas termales (como Ponta da Ferraria); lagunas (como Lagoa do Fogo); paisajes volcánicos con miradores (como en Sete Cidades); playas de arena negra (como la famosa Playa de San Roque)… Todo ello la hace el destino ideal para los más aventureros que quieren que su viaje tenga mucho más que solo turismo de sol y playa.

Gozo (Malta)

Para acabar, se encuentra la infravalorada isla de Gozo. A diferencia de Malta, que es la isla principal y más fiestera del país, y de Comino, que está muy saturada de viajeros que quieren visitar su paradisíaca Blue Lagoon, Gozo es un destino sorpresa mucho menos bullicioso y masificado. La Playa de Ramla (de arena roja) y el cañón Wied il-Għasri son dos paradas imprescindibles de un viaje sorpresa a esta isla.