"Guerra de harina": La peculiar tradición de un pueblo costero de Grecia por el Carnaval

Durante el Carnaval son muchas las ciudades del mundo que se disfrazan de color, música y buen ambiente, pero también sacan a "relucir" sus tradiciones más peculiares, como es el caso del desfile acuático de Venecia. Pero... ¿sabías que hay una ciudad de Grecia que hace una "guerra de harina"?

Cada año, el Lunes Limpio (fecha que marca el final del Carnaval y el inicio de los 40 días de Cuaresma previos a la Pascua Ortodoxa) el puerto de Galaxidi, situado a unos 200 kilómetros al oeste de Atenas, se convierte en el escenario de una auténtica batalla multicolor.

Cientos de participantes, equipados con gafas protectoras y ropa especial, se arrojan harina teñida con colorantes alimentarios, creando enormes nubes de polvo de colores que cubren calles, fachadas y el paseo marítimo. El ambiente festivo transforma por completo esta tranquila localidad costera en una explosión de música, risas y tradición.

"Esta es una tradición de años. Estamos celebrando, la gente viene y se divierte", explicó Nikos Strabouris, uno de los participantes en la celebración, a Reuters.

El origen de esta peculiar costumbre se remonta, según la tradición, al siglo XIX, cuando Grecia estaba bajo dominio otomano. En aquella época, las celebraciones de carnaval estaban prohibidas, pero los habitantes de Galaxidi desafiaban las restricciones cubriéndose el rostro con ceniza y bailando en las calles.

Con el paso del tiempo, aquella forma de resistencia festiva evolucionó hasta convertirse en la actual y colorida guerra de harina, hoy uno de los eventos más llamativos del carnaval griego.