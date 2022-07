Las preguntas más buscadas en Google según cada país de Europa

En muchas ocasiones nos hemos basado en algún mapa para ofrecer algún dato interesante a nuestros lectores, como es el caso del mapa que muestra el destino de vacaciones favorito de los europeos o el mapa con los mejores lugares para ver atardecer o amanecer de cada país. Sin embargo, seguro que en algún momento de tu vida te has preguntado que piensan o se preguntan el resto de europeos sobre nosotros.

Y ahora os traemos una versión un poco más cómica de un mapa sobre lo que aparece en Google cuando preguntas algo en concreto sobre algún país de Europa. Es posible que así a priori no se entienda de lo que hablamos, pero seguro que si echas un vistazo, seguro que enseguida empiezas a cogerle el truco, por ejemplo si buscas qué preguntan los europeos sobre España te aparece "por qué en España tienen ceceo", refiriéndose al acento que hay en algunas provincias de nuestro país.

Si vamos de abajo a arriba, podemos leer algunas como "por qué Portugal existe" (lo mismo ocurre con Andorra o Luxemburgo) o "por qué en Francia tienen 12 husos horarios". Algunos de los más sorprendentes son: "Por qué en Reino Unido tienen una reina", "por qué en Irlanda no hay serpientes", "por qué en Bélgica hablan francés", "por qué en los Países Bajos tienen muchos canales", "por qué en Alemania tienen un canciller", "por qué en Polonia no usan el euro" o "por qué en Noruega no tienen noche".

En cuanto a países como Rusia o Ucrania, se han hecho muchas preguntas referentes a la guerra, como por ejemplo "por qué en Rusia quieren Ucrania", "por qué en Bielorrusia apoyan a Rusia" o "por qué en Ucrania quieren unirse a la OTAN".

