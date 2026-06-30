La playa "salvaje" de Alicante poco masificada y con arena dorada que tienes que visitar este verano

Alicante es uno de los destinos más populares para el verano y en Viajestic te hemos hablado de alguna de sus playas, algunas tienen bandera azul de forma ininterrumpida desde 1987.

Pero ahora queremos hablarte de una playa "salvaje" y "virgen" de la provincia de Alicante que tiene dunas, arena dorada y que apenas está masificada.

Situada en el extremo sur del término municipal de Elche, junto a la desembocadura del río Segura y muy cerca de Guardamar del Segura, la Playa del Rebollo es uno de los espacios naturales mejor conservados del litoral alicantino. Su paisaje de dunas y vegetación mediterránea forma parte de un entorno protegido que invita al paseo y al contacto con la naturaleza.

Con más de un kilómetro de longitud, este arenal ofrece arena fina y dorada, aguas limpias y suficiente espacio para disfrutar de un día de playa incluso en plena temporada estival. Su carácter semisalvaje y la ausencia de grandes construcciones la convierten en una alternativa perfecta para quienes prefieren un ambiente tranquilo.

La playa es conocida también por contar con una zona tradicionalmente frecuentada por naturistas, aunque convive con visitantes que optan por el baño convencional. Además, durante el verano suele disponer de servicios básicos como vigilancia, pasarelas de acceso y aparcamiento cercano.

Gracias a su riqueza paisajística y a su ambiente relajado, la Playa del Rebollo se ha consolidado como uno de los rincones más especiales de la Costa Blanca para disfrutar del mar, recorrer sus dunas o contemplar el atardecer en un entorno prácticamente virgen.