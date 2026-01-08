laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Descubre Tiflis: la capital de Georgia que enamora por su historia y está entre los destinos emergentes de 2026

Las ciudades cuentan su historia y en la vibrante capital de Georgia los visitantes pueden experimentar la cultura y el alma del país mientras recorren su pasado en el presente.

Tiflis, capital de Georgia

Foto de iStock

Georgia es un país que emana una belleza única, con miles de años de cultura e historia a sus espaldas. Nos ofrece lugares como las cuevas más profundas del mundo y la autenticidad de su capital, Tiflis, donde sus calles y monumentos narran una historia milenaria.

Tiflis, la capital de Georgia, es una ciudad donde Oriente y Occidente se dan la mano. Situada a orillas del río Kurá (Mtkvari), en un valle rodeado de colinas y montañas del Cáucaso, su ubicación estratégica la convirtió durante siglos en un punto clave de paso entre Europa y Asia. Ese cruce de caminos ha marcado profundamente su identidad, visible hoy en su arquitectura, su historia y su forma de vida.

Fundada en el siglo V, Tiflis debe su nombre a las aguas termales sulfurosas que brotan en la zona (“tbili” significa “caliente” en georgiano). A lo largo de su historia ha sido conquistada por persas, árabes, otomanos y rusos, dejando un legado cultural diverso que convive de forma natural en sus calles. Iglesias ortodoxas, mezquitas, sinagogas y edificios soviéticos comparten espacio con construcciones modernas y vanguardistas.

Una ruta imprescindible comienza en el casco antiguo, con sus callejuelas empedradas y balcones de madera. Allí destacan los baños de azufre de Abanotubani, la catedral de Sioni y la basílica de Anchiskhati, la más antigua de la ciudad. Desde allí, un paseo o teleférico lleva a la fortaleza de Narikala, desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas de Tiflis. Otro punto clave es la avenida Rustaveli, eje cultural y político, donde se encuentran el Parlamento, teatros y museos.

La gastronomía es otro de los grandes atractivos. Platos como el khachapuri (pan relleno de queso), los khinkali (dumplings rellenos) o las carnes especiadas reflejan una cocina contundente y sabrosa, siempre acompañada de vinos georgianos, considerados entre los más antiguos del mundo.

Tiflis es una ciudad vibrante, hospitalaria y llena de contrastes, donde la historia convive con una escena cultural joven y creativa, convirtiéndola en uno de los destinos más fascinantes del Cáucaso.

