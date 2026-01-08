Descubre Tiflis: la capital de Georgia que enamora por su historia y está entre los destinos emergentes de 2026

Georgia es un país que emana una belleza única, con miles de años de cultura e historia a sus espaldas. Nos ofrece lugares como las cuevas más profundas del mundo y la autenticidad de su capital, Tiflis, donde sus calles y monumentos narran una historia milenaria.

Tiflis, la capital de Georgia, es una ciudad donde Oriente y Occidente se dan la mano. Situada a orillas del río Kurá (Mtkvari), en un valle rodeado de colinas y montañas del Cáucaso, su ubicación estratégica la convirtió durante siglos en un punto clave de paso entre Europa y Asia. Ese cruce de caminos ha marcado profundamente su identidad, visible hoy en su arquitectura, su historia y su forma de vida.

Fundada en el siglo V, Tiflis debe su nombre a las aguas termales sulfurosas que brotan en la zona (“tbili” significa “caliente” en georgiano). A lo largo de su historia ha sido conquistada por persas, árabes, otomanos y rusos, dejando un legado cultural diverso que convive de forma natural en sus calles. Iglesias ortodoxas, mezquitas, sinagogas y edificios soviéticos comparten espacio con construcciones modernas y vanguardistas.

Una ruta imprescindible comienza en el casco antiguo, con sus callejuelas empedradas y balcones de madera. Allí destacan los baños de azufre de Abanotubani, la catedral de Sioni y la basílica de Anchiskhati, la más antigua de la ciudad. Desde allí, un paseo o teleférico lleva a la fortaleza de Narikala, desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas de Tiflis. Otro punto clave es la avenida Rustaveli, eje cultural y político, donde se encuentran el Parlamento, teatros y museos.

La gastronomía es otro de los grandes atractivos. Platos como el khachapuri (pan relleno de queso), los khinkali (dumplings rellenos) o las carnes especiadas reflejan una cocina contundente y sabrosa, siempre acompañada de vinos georgianos, considerados entre los más antiguos del mundo.

Tiflis es una ciudad vibrante, hospitalaria y llena de contrastes, donde la historia convive con una escena cultural joven y creativa, convirtiéndola en uno de los destinos más fascinantes del Cáucaso.