Rebajas para viajar en tren: Renfe lanza billetes de AVE desde 15 euros
Las rebajas ya han empezado y Renfe ha querido unirse a ellas lanzando billetes de AVE desde 15 euros. La oferta estará disponible hasta el 18 de enero y puedes viajar desde ya.
La temporada de rebajas ya ha empezado y no solo podemos encontrar grandes descuentos y chollos en tiendas de ropa, sino también en otros servicios como el transporte o los viajes.
Renfe ha lanzado este jueves, 8 de enero, una promoción para comprar billetes de AVE desde los 15 euros y de Avlo desde su precio más bajo habitual de 7 euros, que estará vigente hasta el 18 de enero o hasta agotar las plazas promocionadas.
La promoción será válida para viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional a partir del 8 de enero, según ha informado en un comunicado el operador ferroviario.
Los billetes promocionales estarán identificados como 'Superprecio' en la web y app, y los clientes podrán mejorar la categoría de su billete 'Básico' (la opción más económica) para pasar a la modalidad 'Elige', que ofrece mayor flexibilidad para personalizar complementos y acceder a ventajas como cambios y anulaciones por 3 euros adicionales (excepto en AVE Internacional).
Asimismo, los viajeros que formen parte del programa de fidelización Más Renfe se beneficiarán tanto de los Superprecios como del ahorro acumulado en puntos.
