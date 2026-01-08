Los dos destinos de España que debes visitar en 2026 según The New York Times

Con la llegada de un nuevo año también llegan nuevos viajes y aventuras y en Viajestic siempre estamos dispuestos a darte las mejores recomendaciones. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos de 7 destinos baratos para viajar en 2026 sin dejarte un dineral.

Cada año el prestigioso diario The New York Times elabora una lista con 52 destinos que tienes que visitar y este 2026 ha incluido dos españoles. Y es que no es nada extraño, ya que España siempre tiene representación en sus listas: En años anteriores han mencionado lugares como Sevilla, la provincia de Cádiz, Asturias, Menorca, el Camino de Santiago, Córdoba o las Islas Cíes, entre otros.

En la lista de este año, han incorporado dos nuevos destinos españoles: Poblenou (un barrio de Barcelona) y la España de Sorolla. Ambos se encuentran en el puesto número 10 y en el 21, respectivamente.

Por un lado, el diario recomienda visitar Poblenou, un barrio de Barcelona que ha experimentado una transformación urbana significativa, pasando de zona industrial a un lugar lleno de creatividad, cultura y vida local. Destaca su arquitectura renovada, parques públicos como la Plaça de les Glòries y lugares culturales como el Museo Can Framis (una antigua fábrica textil reconvertida) o la Sala Beckett, un teatro en un edificio histórico. La gastronomía local también tiene su espacio en la lista y recomienda restaurantes como Atipical, Casa Güell o Can Recasens.

Explorar lo que The New York Times llama "la España de Sorolla" se debe al itinerario cultural ligado al famoso pintor valenciano Joaquín Sorolla y entre los puntos clave está la reapertura en 2026 del Museo Sorolla en Madrid, dedicado a su obra y vida, cerrado temporalmente por reformas. El museo conserva la atmósfera original de la casa-taller familiar y su jardín, que aparece en muchas obras del artista.

Además, el periódico sugiere recorrer lugares ligados a la vida y pintura de Sorolla, como Valencia, su ciudad natal, donde pronto se abrirá un museo situado frente al Ayuntamiento, de la sede europea de la Hispanic Society of America, que exhibirá 220 obras del pintor.

A continuación te dejamos la lista completa con los 52 destinos de The New York Times para 2026:

1. América revolucionaria

2. Varsovia

3. Bangkok

4. Península de Osa, Costa Rica

5. Bandhavgarh, India

6. Dallas

7. Orán, Argelia

8. Ruta 66

9. Saba, el Caribe

10. Poblenou, Barcelona

11. Otras montañas de Nepal

12. Bayreuth, Alemania

13. Montañas Rocosas canadienses en tren

14. Top End, Australia

15. Penang, Malasia

16. Los Ángeles

17. Nagasaki, Japón

18. Breuil-Cervinia, Italia

19. Memphis

20. Armenia

21. La España de Sorolla

22. La Inglaterra de Winnie-the-Pooh

23. Seychelles

24. Inhotim, Brasil

25. Islandia

26. Islas Sanibel y Captiva, Florida

27. Hyde Park, Chicago

28. Islas Traena, Noruega

29. Miches, República Dominicana

30. Portland, Ore.

31. Montañas Tien Shan, Kirguistán

32. Asís, Italia

33. Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico

34. Vietnam

35. Querétaro, México

36. Medora, ND

37. Camiguin, Filipinas

38. Mesenia, Grecia

39. Guyana

40. Deer Valley, Utah

41. Yunnan, China

42. Bentonville, Arkansas

43. Cabo Froward, Chile

44. Génova, Italia

45. Dongseo Trail, Corea del Sur

46. Okinawa, Japón

47. Cuenca del Río Pastaza, Ecuador

48. Área de Conservación de Ngorongoro, Tanzania

49. Melbourne, Australia

50. Virginia Beach

51. Big Sur, California

52. Mon, Dinamarca