Los dos destinos de España que debes visitar en 2026 según The New York Times
España vuelve a situarse en el radar internacional del turismo cultural gracias a la prestigiosa lista '52 Places to Go' de The New York Times para 2026, que incluye dos destinos españoles muy distintos pero complementarios: Poblenou, el barrio creativo de Barcelona, y la España de Sorolla.
Con la llegada de un nuevo año también llegan nuevos viajes y aventuras y en Viajestic siempre estamos dispuestos a darte las mejores recomendaciones. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos de 7 destinos baratos para viajar en 2026 sin dejarte un dineral.
Cada año el prestigioso diario The New York Times elabora una lista con 52 destinos que tienes que visitar y este 2026 ha incluido dos españoles. Y es que no es nada extraño, ya que España siempre tiene representación en sus listas: En años anteriores han mencionado lugares como Sevilla, la provincia de Cádiz, Asturias, Menorca, el Camino de Santiago, Córdoba o las Islas Cíes, entre otros.
En la lista de este año, han incorporado dos nuevos destinos españoles: Poblenou (un barrio de Barcelona) y la España de Sorolla. Ambos se encuentran en el puesto número 10 y en el 21, respectivamente.
Por un lado, el diario recomienda visitar Poblenou, un barrio de Barcelona que ha experimentado una transformación urbana significativa, pasando de zona industrial a un lugar lleno de creatividad, cultura y vida local. Destaca su arquitectura renovada, parques públicos como la Plaça de les Glòries y lugares culturales como el Museo Can Framis (una antigua fábrica textil reconvertida) o la Sala Beckett, un teatro en un edificio histórico. La gastronomía local también tiene su espacio en la lista y recomienda restaurantes como Atipical, Casa Güell o Can Recasens.
Explorar lo que The New York Times llama "la España de Sorolla" se debe al itinerario cultural ligado al famoso pintor valenciano Joaquín Sorolla y entre los puntos clave está la reapertura en 2026 del Museo Sorolla en Madrid, dedicado a su obra y vida, cerrado temporalmente por reformas. El museo conserva la atmósfera original de la casa-taller familiar y su jardín, que aparece en muchas obras del artista.
Además, el periódico sugiere recorrer lugares ligados a la vida y pintura de Sorolla, como Valencia, su ciudad natal, donde pronto se abrirá un museo situado frente al Ayuntamiento, de la sede europea de la Hispanic Society of America, que exhibirá 220 obras del pintor.
A continuación te dejamos la lista completa con los 52 destinos de The New York Times para 2026:
1. América revolucionaria
2. Varsovia
3. Bangkok
4. Península de Osa, Costa Rica
5. Bandhavgarh, India
6. Dallas
7. Orán, Argelia
8. Ruta 66
9. Saba, el Caribe
10. Poblenou, Barcelona
11. Otras montañas de Nepal
12. Bayreuth, Alemania
13. Montañas Rocosas canadienses en tren
14. Top End, Australia
15. Penang, Malasia
16. Los Ángeles
17. Nagasaki, Japón
18. Breuil-Cervinia, Italia
19. Memphis
20. Armenia
21. La España de Sorolla
22. La Inglaterra de Winnie-the-Pooh
23. Seychelles
24. Inhotim, Brasil
25. Islandia
26. Islas Sanibel y Captiva, Florida
27. Hyde Park, Chicago
28. Islas Traena, Noruega
29. Miches, República Dominicana
30. Portland, Ore.
31. Montañas Tien Shan, Kirguistán
32. Asís, Italia
33. Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico
34. Vietnam
35. Querétaro, México
36. Medora, ND
37. Camiguin, Filipinas
38. Mesenia, Grecia
39. Guyana
40. Deer Valley, Utah
41. Yunnan, China
42. Bentonville, Arkansas
43. Cabo Froward, Chile
44. Génova, Italia
45. Dongseo Trail, Corea del Sur
46. Okinawa, Japón
47. Cuenca del Río Pastaza, Ecuador
48. Área de Conservación de Ngorongoro, Tanzania
49. Melbourne, Australia
50. Virginia Beach
51. Big Sur, California
52. Mon, Dinamarca
