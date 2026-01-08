El espectacular santuario de Asturias que está metido en una cueva y en la orilla de un río

Asturias es un lugar donde su arquitectura y su vida parecen fusionarse a la perfección con la naturaleza que la rodea, dando como resultado espacios que parecen irreales, como el pueblo de San Esteban de Cuñaba, arropado por los Picos de Europa, o el Santuario de la Virgen de la Cueva, rodeado de estructuras rocosas y abundante naturaleza.

El Santuario de la Virgen de la Cueva es uno de los rincones más singulares del patrimonio religioso y natural del Principado de Asturias. Situado en la parroquia de Ques, a poco más de dos kilómetros de Infiesto (concejo de Piloña), este lugar aprovecha una cavidad natural bajo una enorme roca estratificada para albergar un pequeño santuario dedicado a la Virgen María. La cueva y las capillas que la acompañan se integran de manera armoniosa con el entorno, creando una sensación de recogimiento y paz difícil de encontrar en otros lugares.

La historia documentada del santuario se remonta al siglo XVI, aunque la tradición oral sugiere que ya desde tiempos anteriores este abrigo natural fue lugar de culto y devoción. A lo largo de los siglos, el recinto sufrió abandono y posteriores restauraciones, dando lugar al conjunto que hoy pueden visitar los peregrinos y viajeros interesados en la historia, la religión y el patrimonio asturiano.

Al llegar, lo primero que llama la atención es la grandiosa roca que hace de tejado natural y las pequeñas capillas que se han ido añadiendo alrededor de la imagen principal de la Virgen. El santuario, acompañado del murmullo del río de La Marea y los verdes prados asturianos, transmite una energía de calma y serenidad que muchos visitantes describen como casi mística.

Cómo llegar

En coche: desde Infiesto toma la carretera AS-254 en dirección a Campo de Caso; el acceso está bien señalizado y hay aparcamiento próximo.

A pie: puedes llegar desde Infiesto en una caminata agradable de unos 3 km por senderos bien definidos junto al río.

En bus: consulta los servicios locales hasta Infiesto; desde allí un taxi o caminata te dejarán en el santuario.

Alrededores

El santuario se encuentra cerca de Infiesto, un pintoresco pueblo asturiano donde destaca la Casa del Tiempo, un museo con una colección de relojes históricos y que sirve de base perfecta para explorar la comarca de Piloña.

Este rincón asturiano ofrece una mezcla única de espiritualidad, historia y naturaleza que vale la pena descubrir en cualquier viaje por el norte de España.