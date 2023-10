Un pasajero le pide matrimonio en pleno vuelo a su novia azafata y esta es la reacción

A veces en los aviones ocurren cosas que no nos esperábamos, como por ejemplo, cuando una pasajera se hizo viral por discutir a gritos en el avión con una persona "que no era real". Sin embargo, la noticia que os traemos ahora es mucho más enternecedora.

Y es que una joven azafata, llamada @cloodyaa en TikTok, le ha dado el "sí, quiero" a su pareja en pleno vuelo. Tal y como vemos en el vídeo, el joven, que se encontraba entre los pasajeros del avión, le declaró su amor públicamente después de pedirle a uno de los auxiliares de vuelo que le dejase el telefonillo.

"Hay una petición que afecta o concierne a una de las personas que van a bordo. Por la naturaleza de la petición, no me he podido negar. En breves entenderán lo que les quiero decir", explicaba otro miembro de la tripulación.

El joven que le pidió matrimonio a la azafata llevaba varios días volando y recorriendo el mundo para reencontrarse con el amor de su vida. En ese vuelo se conocieron y, según el joven, su "vida cambio".

Después de que el joven le declarara su amor y le pidiera matrimonio, Claudia salió de la cabina en la que se encontraba y ente aplausos y mucha emoción le dijo que sí. "No tengo palabras para describir este momento, solo sé, que quiero que sea para siempre. Te quiero ! Claro que siiii", dice la joven en el título del vídeo de TikTok.

"¡Viva los novios!", gritaban los pasajeros que presenciaron esta bonita escena en el avión. El vídeo, que lo ha subido la propia azafata en TikTok, ya lleva más de 260.000 reproducciones.