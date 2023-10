La pasajera que se hizo viral por discutir a gritos en el avión con una persona "que no era real" habla por primera vez

A mediados de verano se hizo muy viral en TikTok un vídeo de una mujer discutiendo a gritos en pleno vuelo con un pasajero que "no era real". El percance, ocurrió durante un vuelo de American Airlines con destino al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Wort y en el vídeo vemos como la mujer se levanta de su asiento y se pone a gritar dirigiéndose a la salida del avión.

"Te lo digo, me estoy jodiendo y hay una razón por la que me estoy jodiendo y todos pueden creerlo o no creerlo", "me importa un carajo, pero te lo digo ahora mismo: ese hijo de p*** de atrás NO es real" o "puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos o no. No voy a hacerlo", son algunas de las cosas que la mujer gritaba, pero sin dirigirse a nadie.

En su momento, el vuelo sufrió un retraso de unas 3 horas, ya que todos los pasajeros tuvieron que abandonar el avión para luego volver a embarcar. Además, la mujer no fue detenida tras la escena vivida en el avión y desde entonces no se ha vuelto a saber nada más de ella.

Hasta ahora, ya que @Tiffany_Gomas en Twitter, la mujer que se identifica como la protagonista de este vídeo, ha querido disculparse públicamente por la escena que vivió: "Pido disculpas y asumo la responsabilidad por mis acciones, fueron innecesarias. Mi peor momento fue capturado en video".

"Aunque los memes han sido divertidos, la otra cara ha sido cruel. Estoy agradecido a mis amigos y familiares por apoyarme en esto. Esta experiencia ha cambiado mi vida y espero sacar provecho de ella y promover una salud mental positiva", dice en el vídeo.