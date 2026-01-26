El parque temático que ha sido elegido el mejor de España "por el conjunto de sus atracciones"

El Siam Park ha recibido este jueves el premio a mejor parque temático de España otorgado por la Federación Española de Periodistas de Turismo (FIJET España), en un acto celebrado durante la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en Madrid.

Este reconocimiento distingue "la excelencia en la gestión, la calidad de la experiencia ofrecida y la contribución del parque al posicionamiento de España como destino turístico de primer nivel".

En el acto de entrega estuvieron presentes los fundadores del Grupo Loro Parque, Wolfgang y Brigitte Kiessling; el vicepresidente del Grupo Loro Parque, Christoph Kiessling; y el presidente de la Federación Mundial de Periodistas de Turismo en España, Miguel Ángel González Suárez.

Siam Park, en Tenerife | Europa Press

La distinción forma parte de los Premios FIJET España 2026, cuyo fallo fue acordado el pasado 21 de diciembre tras un proceso de deliberación y votación del jurado, compuesto por profesionales de la comunicación especializados en turismo. La federación ha querido destacar con este galardón "la excelencia en la gestión de Siam Park y su destacada contribución a la promoción del turismo y al posicionamiento de España como destino de ocio de referencia".

La entrega del premio en el marco de FITUR, uno de los mayores escaparates internacionales del sector turístico, supone un nuevo hito en la trayectoria de Siam Park y refuerza su proyección nacional e internacional. El parque cerró el año 2025 con 1,6 millones de visitantes, consolidándose como uno de los principales motores turísticos de Tenerife y de Canarias.

El presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, destacó tras recibir el galardón que "obtener un premio concedido por periodistas especializados en turismo tiene un valor muy especial para nosotros, porque son profesionales que analizan, comparan y conocen profundamente la realidad del sector".

Este reconocimiento nos anima a seguir innovando y ofreciendo experiencias únicas, siempre con el máximo respeto por nuestro entorno y por el destino que nos acoge. Nunca un parque ha sido tan reconocido como Siam Park, y no solo por su carácter acuático, sino por el conjunto de sus atracciones".

UN LOGRO DE TODOS

Por su parte, el vicepresidente del Grupo Loro Parque, Christoph Kiessling, subrayó además que "este logro pertenece a todas las personas que forman parte de Siam Park. Su compromiso diario, su profesionalidad y su pasión son la base que nos permite mantenernos en la cima y seguir siendo un referente internacional del ocio de calidad".

Reconocido durante varios años consecutivos como el mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor, Siam Park continúa reforzando su liderazgo gracias a una apuesta constante por la innovación y la mejora continua.

Iniciativas como Siam Night, la modernización permanente de atracciones emblemáticas y la excelencia operativa refuerzan el posicionamiento del parque como uno de los grandes referentes internacionales de la industria del ocio y reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y la creación de experiencias inolvidables para millones de visitantes de todo el mundo.

"Estoy agradecido a mi hijo Christoph por su excelente gestión del Siam Park. Estamos en la búsqueda de crear más parques de este estilo, y seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestro archipiélago", concluyó Wolfgang Kiessling.