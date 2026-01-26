7 plazas del mundo famosas por lo que sucedió en ellas

Hay lugares en el mundo que han pasado a la historia precisamente por eso, por su historia, y entre ellos lugares hay muchas plazas públicas en todo el mundo; de algunas de ellas tenemos una imagen nítida en la cabeza porque hemos visto esos sucesos por televisión en no pocas ocasiones, en otros casos porque las hemos visto protagonizar los manuales de historia que utilizábamos en el colegio año tras año; son, en definitiva, lugares históricos que, cuando viajamos, solemos visitar:

Plaza de la Bastilla, en París

Plaza de la Bastilla | Imagen de Kaihsu, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Aquí, con la toma de la Bastilla, empezó la Revolución Francesa en julio de 1789; en su origen era una fortaleza de las que defendían las puertas de París, Richelieu convirtió aquella fortaleza en prisión, una prisión que fue tomada por el pueblo el 14 de julio de 1789. En esta plaza se instaló una guillotina y en ella fueron ejecutadas 73 personas. ¿Y cómo es hoy la plaza de la Bastilla? En ella descubrimos la columna de Julio rematada por el Genio de la Libertad, la Ópera de la Bastilla, el puerto del Arsenal en el río Sena y la estación de metro Bastilla en la que se conservan vestigios de la época en la que la Bastilla fue prisión.

Plaza de la Concordia, en París

Plaza de la Concordia | Imagen de Nitot, licencia CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Esta plaza fue el escenario de no pocas ejecuciones durante la Revolución Francesa (1.119 personas fueron decapitadas aquí), en ellas las de Luis XVI y María Antonieta. Está situada junto a la avenida de los Campos Elíseos y es la segunda plaza más grande de toda Francia después de la plaza de Quinconces de Burdeos. Fue después del fin del periodo de El Terror cuando el gobierno rebautizó esta plaza que originalmente se llamaba Plaza de la Revolución y pasó a llamarse como la conocemos hoy: Plaza de la Concordia.

Plaza de Tiananmén, en Pekín

Plaza de Tiananmén | Imagen de konget, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La Plaza de Tiananmén es tristemente famosa por las protestas estudiantiles de 1989 que fueron aplastadas por los tanques, es de hecho uno de los espacios políticos más vigilados del mundo. Creada para celebrar eventos para mayor gloria del régimen chino, está flanqueada por dos edificios de notable importancia: el Museo Nacional de Historia y de la Revolución y el Gran Palacio del Pueblo, que es además sede de la Asamblea Popular Nacional.

Plaza de la Revolución, en La Habana

Panorámica de la Plaza de la Revolución | Imagen de Mmoyaq, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Esta plaza es de fama mundial por los interminables discursos que en ella dio el dictador Fidel Castro. Se trata de una de las plazas más grandes del mundo y, aunque se ha utilizado para diferentes actos a lo largo de su historia, primero como Plaza Cívica José Martí y después como Plaza de la Revolución, si su imagen se ha hecho famosa a nivel mundial ha sido tanto por los discursos de Fidel Castro como por el relieve escultórico del Che.

Dealey Plaza, en Dallas

Dealey Plaza | Imagen de Brodie319, imagen de dominio público, via Wikimedia Commons

Tal vez su nombre no te diga mucho pero seguro que te viene su imagen a la cabeza si te decimos que es la plaza en la que fue asesinado John F. Kennedy en 1963; está en Dallas y es una de las plazas más estudiadas del mundo debido, precisamente, a ese asesinato; quienes la visitan suelen buscar el montículo de hierba en el que, dicen, había un segundo francotirador, el lugar en el que estaba apostado Lee Harvey Oswald, la calle Houston por la que entró la comitiva presidencial, la calle Elm Street a la que se dirigía…

Plaza Tahrir, en El Cairo

Plaza Tahrir | Imagen de David Evers from Amsterdam, Netherlands, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Fue el epicentro de la Primavera Árabe y también testigo de la caída de Hosni Mubarak en el año 2011. Es también conocida como plaza de la Liberación y es la mayor plaza pública del centro urbano de la capital de Egipto, El Cairo y se llama así desde los años 50 (desde la Revolución de Egipto de 1952). Alrededor de esta plaza está el Museo Egipcio, el edificio de la se de Partido nacional Democrático, el edificio gubernamental Mogamma, la sede de la Liga Árabe, el Hotel Nilo y el campo de la Universidad Americana de El Cairo.

Plaza de los Mártires en Trípoli

Plaza de los Mártires | Imagen de David Holt, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

En esta plaza libanesa confluyeron las protestas masivas que acabaron con la caída de Gadafi; en época de Muamar el Gadafi era conocida como plaza Verde y en sus alrededores está el principal centro comercial de la capital libanesa. Una curiosidad: esta plaza estaba, originalmente, al lado del mar pero en la actualidad, tras los proyectos que han ido ‘robando’ terreno al mar, la plaza ha quedado lejos de la costa.