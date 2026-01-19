El pueblo medieval de Castellón donde nieva en invierno y que parece sacado de un cuento

Castellón es una provincia que guarda auténticos tesoros, como es el caso de Peñíscola, que no solo es un destino muy demandado en verano, sino también en Navidad. Pero ahora queremos hablaros de Morella, un pueblo que parece sacado de un cuento y donde nieva en invierno.

Situada a más de 1.000 metros de altitud, Morella sorprende desde lejos por su silueta coronada por el castillo. El pueblo está completamente rodeado por murallas medievales, con torres y puertas monumentales que dan acceso a un casco histórico lleno de encanto.

El castillo de Morella domina la localidad desde lo alto de la roca. De origen islámico y ampliado en la Edad Media, ha sido clave en distintos episodios históricos. La subida hasta la fortaleza ofrece vistas espectaculares del pueblo y del paisaje de Els Ports, aún más impresionantes cuando el entorno está cubierto de nieve.

Recorrer Morella es caminar por siglos de pasado. Sus calles empedradas, estrechas y empinadas refuerzan ese carácter medieval tan reconocible. Entre sus imprescindibles destacan:

La Basílica de Santa María la Mayor , con su fachada gótica y su coro tallado.

El Ayuntamiento, uno de los edificios civiles góticos más bellos del antiguo Reino de Valencia.

Las murallas y torres defensivas, que permiten pasear por la historia del pueblo.

Gracias a su altitud y ubicación, en Morella nieva con cierta frecuencia en invierno, algo poco habitual en la Comunidad Valenciana. Cuando esto ocurre, el pueblo se cubre de blanco y ofrece una de las estampas más bonitas del interior valenciano, con el castillo, las murallas y los tejados nevados creando un ambiente casi de cuento.

Es una época ideal para quienes buscan escapadas invernales, frío, chimenea y gastronomía contundente, lejos del turismo masivo.

Además, Morella es también un referente gastronómico. Su cocina está ligada a la montaña y al producto local:

Croquetas de Morella, muy conocidas en toda la región.

Trufa negra, protagonista en los meses fríos.

Carnes de caza, quesos artesanos y dulces tradicionales como los flaons.

En invierno, estos platos reconfortantes cobran aún más sentido.

En cuanto a la naturaleza y los deportes de exterior, Morella, ubicada en la comarca de Els Ports, es punto de partida para rutas de senderismo y excursiones por un entorno montañoso, tranquilo y poco masificado, ideal para disfrutar del paisaje en cualquier estación.