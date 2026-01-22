¿No sabes dónde viajar en 2026? Los representantes de los países de FITUR 2026 tienen la respuesta

La Feria Internacional de Turismo, FITUR, se celebra este 2026 hasta el próximo 25 de enero y este año el País Socio es México ( meter enlace aquí de la de México ). En Viajestic te estamos contando tanto en la web como en las redes sociales todo lo que está sucediendo.

Como sabemos que elegir destino para viajar este año es una decisión difícil, hemos querido preguntar a los representantes de los stands por qué debería la gente viajar a su país.

Si algo quedó claro tras recorrer FITUR 2026 es que el mundo tiene respuestas (y muchas) para quienes buscan su próximo destino. Representantes de países, regiones y ciudades coincidieron en una idea común: el viaje del futuro será más consciente, más experiencial y más conectado con la cultura local.

La "gastronomía que no se puede encontrar en ningún lado" de Senegal, las "gentes maravillosas" de Karala, la "modernidad y tradición" de Japón o las "tradiciones"de México son algunas de las respuestas que dan los representantes de cada país. Todo ello destacando Marruecos que da el aporte perfecto en la feria: "Porque tenemos que aprender a ser generosos".

Los viajes del futuro

Uno de los grandes mensajes de la feria fue la apuesta por el turismo sostenible y de calidad. Destinos de América Latina, Asia y Europa defendieron modelos que priorizan estancias más largas, menor masificación y un mayor impacto positivo en las comunidades locales. Viajar ya no es solo "ver", sino entender, convivir y regresar con una experiencia transformadora.

También destacó el auge del turismo lento y de naturaleza. Montañas, selvas, rutas rurales y espacios naturales protegidos ganaron protagonismo frente a las grandes capitales saturadas. Países como México, Taiwán o Costa Rica pusieron el foco en la diversidad de paisajes, la gastronomía local y las tradiciones vivas como ejes de atracción para 2026.

La cultura, la identidad y la gastronomía se consolidaron como grandes motores del viaje. Desde festivales locales hasta cocinas tradicionales reinterpretadas, los destinos reivindicaron su autenticidad como valor diferencial. A ello se suma la tecnología, cada vez más presente para mejorar la experiencia del viajero sin restarle humanidad.

FITUR 2026, celebrada en IFEMA Madrid en enero, volvió a convertirse en el gran escaparate donde se dibuja el mapa de los próximos años.