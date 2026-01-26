Castillo de Kaunas: ¿sabías que la ciudad se construyó alrededor de la fortaleza?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Lituania, concretamente a la ciudad de Kaunas, donde nos topamos con una de las construcciones más sorprendentes y singulares del país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al conocido Castillo de Kaunas. De hecho, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las edificaciones que más interés genera a nivel turístico, y no es para menos.

El Castillo de Kaunas, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que es de estilo gótico y fue construido en el siglo XIV a modo de defensa, con la firme intención de resistir los ataques de los cruzados. Se trata de la primera edificación de estas características, construida en piedra, en todo el territorio lituano. Por lo tanto, jugaba un papel fundamental en el sistema de defensa de esta ciudad.

Es importante tener en cuenta que el Castillo de Kaunas se erigió con nada más y nada menos que dos filas de murallas de protección, siendo único en estilo en todo el país. Es más, cabe destacar que la ciudad se construyó alrededor de la fortaleza y no al revés, como suele ocurrir. Además, se erigió en un lugar privilegiado como es a orillas del río Nemunas, cerca de su confluencia con el río Neris.

Un hecho a destacar es el que sucedió con la Orden Teutónica, donde tuvo lugar el mayor ataque de la historia del país a este Castillo. Durante varias semanas, los caballeros teutónicos, bajo las órdenes del duque Vaidotas, intentaron tomar el castillo. Lamentablemente, después de ese periodo de tiempo, consiguieron su cometido. Así pues, no solamente atravesaron las murallas, sino que también lograron llegar al corazón de la fortaleza. Es más, de los 400 soldados iniciales, solamente sobrevivieron 36. ¡Fue una masacre!

Castillo de Kaunas | Imagen de Lestat (Jan Mehlich), licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El Castillo de Kaunas, a través de sus leyendas

La más llamativa tiene estrecha vinculación Bona Sforza, propietaria de la fortaleza. Se decía que encerraba a los soldados en las mazmorras y, al parecer, se olvidó de ellos, por lo que los abandonó a su suerte. Las malas lenguas dicen que los soldados siguen por ese lugar, esperando a ver si vuelven a ser llamados para defender este castillo.

Sea como sea, en la actualidad, esta impresionante construcción forma parte del Museo de la Ciudad de Kaunas. De hecho, cuenta con un gran número de salas de exposiciones interactivas en las que se refleja la historia de esta espectacular construcción. No podemos dejar de mencionar que la oficina de turismo se encuentra en el interior de este castillo.

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Lituania, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta el lugar en el que está situado el Castillo de Kaunas. Estamos completamente convencidos de que te llamará la atención por su belleza y arquitectura, pero también por toda la historia que hay detrás. ¡Seguro que no te dejará indiferente, ni mucho menos!