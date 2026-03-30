Origen de los huevos de Pascua: por qué se regalan y qué significado tienen

La tradición de los huevos de Pascua tiene un origen mucho más antiguo que el propio cristianismo. En diversas culturas paganas, el huevo era considerado un símbolo de vida, fertilidad y renacimiento, asociado a la llegada de la primavera. Con el paso del tiempo, esta simbología fue adoptada por el cristianismo, que lo reinterpretó como un signo de la resurrección de Jesucristo.

Huevos de pascua de chocolate | iStock

Durante la Edad Media, la Iglesia prohibía consumir huevos durante la Cuaresma. Sin embargo, las gallinas seguían poniendo huevos, por lo que se cocían para conservarlos. Al finalizar este periodo de ayuno, en Pascua, se decoraban y se regalaban como una forma de celebración y abundancia.

Huevos de Pascua y Semana Santa

En el contexto de la Semana Santa, los huevos de Pascua se vinculan especialmente con el final de la Cuaresma y la celebración del Domingo de Resurrección. Representan el fin del ayuno y el inicio de un periodo festivo marcado por la alegría y la renovación. Por eso, en muchos países europeos es tradición regalarlos o compartirlos en familia durante estos días, como símbolo de nueva vida y esperanza.

Con el tiempo, esta costumbre fue evolucionando y extendiéndose por toda Europa. En países como Alemania o Francia surgió la tradición de esconder huevos decorados para que los niños los buscaran, dando lugar a juegos que hoy siguen muy presentes. De ahí también nace la figura del conejo de Pascua, asociado a la fertilidad y encargado, según la tradición, de "traer" los huevos.

Huevos de Pascua | iStock

Ya en el siglo XIX, con el desarrollo de la industria del chocolate, comenzaron a elaborarse los primeros huevos de Pascua comestibles, especialmente en Francia y Alemania. Estos dulces se popularizaron rápidamente y terminaron sustituyendo en muchos casos a los huevos reales decorados.

Hoy en día, los huevos de Pascua son una mezcla de tradición religiosa, herencia cultural y celebración lúdica. Aunque su significado original ha evolucionado, siguen representando la llegada de la primavera, la renovación y, para muchos, un momento de reunión y disfrute en familia.