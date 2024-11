Navidad en Estados Unidos 2024: Atracciones turísticas y actividades que puedes hacer

La Navidad en Estados Unidos es incomparable. El mundialmente conocido árbol del Rockefeller Center de Nueva York, los Surfing Santas, los desfiles navideños en barco o incluso un pueblo llamado Santa Claus, hacen que la experiencia en el destino sea mágica.

"Si buscas una escapada invernal agradable, compras fabulosas, actividades culturales (como ir a conciertos o a ver la obra 'El Cascanueces') o unas navidades cálidas y soleadas, en Estados Unidos lo tenemos todo", apunta Fred Dixon, presidente y CEO de Brand USA, la organización de marketing turístico del destino.

NORESTE Y ATLÁNTICO MEDIO

Uno de los planes imprescindibles en cualquier viaje navideño pasa por visitar el árbol de navidad del Rockefeller Center, en Nueva York. Otro de los atractivos de la ciudad en esta época son los fabulosos escaparates de grandes almacenes como Macy's, Saks Fifth Avenue y Bergdorf Goodman, también el belén barroco napolitano del Metropolitan Museum of Art, 'El Cascanueces' del New York City Ballet y el 'Christmas Spectacular' de Radio City Rockettes. Tampoco pueden faltar las compras en los exclusivos mercadillos navideños de Bryant Park, Union Square y Grand Central. Además, para celebrar Hanukkah, se encenderá una enorme menorá en la Quinta Avenida y la calle 59 durante ocho noches a partir del 25 de diciembre.

Las mejores actividades en Washington D.C. son: visitar el árbol nacional de Navidad, ver la Menorá nacional en la Elipse de la Casa Blanca y contemplar el árbol del Capitolio en su jardín oeste. Además, disfrutar de las ZooLights en el Zoológico Nacional y recorrer el Jardín Botánico de Estados Unidos, que cuenta con una exposición de maquetas de trenes, miles de plantas de flor de pascua y mucho más. Si se quiere ir de compras, el DowntownDC Holiday Market, frente al Smithsonian American Art Museum, y el Dupont Circle's DC Holiday Market, son los mejores lugares.

En el Colonial Williamsburg de Virginia se organizan visitas guiadas, teatros callejeros, conciertos, talleres de artesanía y menús especiales, todo ello tematizado en torno a la historia de la navidad en la América primitiva. Cerca de allí, Busch Gardens Christmas Town ofrece una de las mayores exhibiciones de luces de Norteamérica, además de espectáculos navideños, el Santa's Fireside Feast y compras navideñas.

Para disfrutar de una encantadora escapada invernal, se puede optar por los pintorescos pueblos de Vermont como Woodstock, Manchester, Grafton o Stowe, o vivir aventuras en la ciudad más grande del estado, Burlington. Hay actividades imperdibles como practicar esquí alpino o de fondo, montar en trineo, caminar con raquetas o en moto de nieve, o simplemente acurrucarse junto a una chimenea con una taza de chocolate caliente.

Bethlehem, en Pensilvania, fue fundada en Nochebuena de 1741 y recibe el apodo de "Ciudad de la Navidad". Los visitantes pueden recorrer el casco histórico con un guía caracterizado, contemplar la famosa estrella de la ciudad en la cima de la montaña, de casi 30 metros de altura, en un recorrido nocturno en autobús y hacer compras en Christkindlmarkt y en Christmas City Village. Otro imprescindible es el exclusivo Calendario de Adviento en vivo, con música, historias, golosinas y mucho más.

MEDIO OESTE

En la ciudad de Santa Claus, en Indiana, se puede disfrutar de castañas asadas en una hoguera en el Santa's Candy Castle, comprar en la tienda de navidad de Santa Claus, decorar galletas navideñas y disfrutar de una cena de Navidad con el mismísimo Santa. Indianápolis, por su parte, ofrece la impresionante exhibición Winterlights de Newfields, WinterFaire en el museo infantil más grande del mundo, y la posibilidad de ir de compras en Athenaeum Christkindlmarkt.

En Columbus (Ohio), cuentan con el German Village que es un mercado navideño de estilo europeo con calles adoquinadas, cafés y decoración navideña, mientras que, en Steubenville, se puede visitar el Nutcracker Village, donde los visitantes pueden contemplar 215 cascanueces artesanales de tamaño natural y una colección de 400 belenes procedentes de todo el mundo. En Cleveland el mejor plan navideño es visitar la casa donde se rodó A Christmas Story.

En Chicago (Illinois), merece la pena recorrer la icónica Magnificent Mile o visitar el Christkindlmarkt del centro de la ciudad. El Maggie Daley Park, es ideal para patinar por su pista con vistas al lago Michigan y el Griffin Museum of Science and Industry que permite contemplar 50 árboles decorados en honor a las fiestas navideñas de todo el mundo. Además, el zoo, el Jardín Botánico y el Morton Arboretum son lugares perfectos para admirar las luces y, por último, los aficionados al teatro no querrán perderse 'A Christmas Carol' y una versión en directo de 'It’s A Wonderful Life'.

En Minnesota, el festival Holidazzle de Minneapolis se celebra del 18 al 22 de diciembre, con exhibiciones de luces interactivas, mercadillos pop-up y música en directo, entre otras cosas. En el cercano Mall of America, el mayor centro comercial del país, es posible comprar hasta caer rendido, conocer a los elfos y a Santa Claus, disfrutar de las decoraciones y visitar el Candy Cane Institute (Instituto del Bastón de Caramelo). En Duluth, apodada la "Ciudad Navideña del Norte", los visitantes pueden montar en un trineo tirado por perros, ver el increíble 'Tour of Lights' de Bentleyville y maravillarse con la aurora boreal.

SUR Y SUDESTE

En Nueva Orleans, Luisiana, del 20 al 30 de diciembre el NOLA ChristmasFest ofrece una pista de patinaje, un pueblo de pan de jengibre y atracciones de carnaval, mientras los restaurantes de la ciudad celebran el Reveillon, un festín criollo navideño. Los viajeros pueden disfrutar de la exhibición de luces de 10 hectáreas en el parque de la ciudad de Nueva Orleans, de los conciertos gratuitos en St. Louis Cathedral, de los villancicos en Jackson Square y de las hogueras junto al río Misisipí.

Algunas zonas de la artística Asheville (Carolina del Norte) se han visto afectadas por las recientes inundaciones, pero muchas de las atracciones vuelven a dar la bienvenida a los turistas, y la navidad en la famosa finca Biltmore promete ser tan encantadora como siempre. Candlelight Christmas Evenings recrea la primera navidad de Biltmore en 1895, con música en directo, decoraciones y agradables chimeneas. Alójate en un hotel de la ciudad, visita la "Main House” y los jardines, además de ver la espectacular exposición Chihuly at Biltmore.

En Florida, algo que hay que ver sí o sí es St. Augustine's Nights of Lights y Pensacola's Winterfest, y en Miami, el festival Luminosa y Santa's Enchanted Forest. Los desfiles navideños en barco tienen lugar el 14 de diciembre en Fort Lauderdale y el 7 de diciembre en Jupiter, mientras que los Surfing Santas llegan a Cocoa Beach el 24 de diciembre a las 7:30 de la mañana. En Disney World se celebra Mickey's Very Merry Christmas Party y Epcot's International Festival of the Holidays, mientras que en Universal Orlando tiene lugar Grinchmas. La pequeña ciudad de Christmas, cerca de Orlando, alberga una estatua de Santa Claus, calles con los nombres de los renos y una oficina de correos donde todos los envíos llevan el matasellos “Christmas”.

OESTE, NORESTE Y SUROESTE

En Colorado, el espectacular Mile High Drone Show de Denver ilumina el cielo durante 40 noches a partir del 22 de noviembre, mientras que, en los jardines botánicos, el zoo, los Jardines Elitch, Cherry Creek North y el centro de la ciudad se pueden contemplar otras brillantes exhibiciones de luces. Entre los espectáculos figuran "Granny Dances to a Holiday Drum", de Cleo Parker Robinson, y conciertos navideños en el club de jazz Dazzle.

En la ciudad cercana de Golden, The Polar Express Train Ride (basado en el libro y la película infantiles) incluye villancicos y una visita a Santa Claus. Se puede tomar el tren desde la estación Union Station de Denver hasta la estación de esquí de Winter Park, o esquiar en Breckenridge, a unos 130 kilómetros, donde el 7 de diciembre se celebra un desfile navideño de perros de montaña de Berna.

En Nuevo México, el Luminaria Tour de Albuquerque muestra la tradición local de colocar farolillos de papel en plazas y caminos. Se puede ir de compras al Winter Spanish Market de Santa Fe, dar un paseo en barco para ver el río Pecos de Carlsbad brillar con millones de luces y visitar una comunidad nativa como Taos Pueblo, que celebra la Nochebuena con hogueras, la procesión de la Virgen y disparos ceremoniales con rifles desde antiguas viviendas de adobe.

La Navidad en California cuenta con el Desfile navideño de barcos de Newport Beach, del 18 al 22 de diciembre, y el Festival de las luces en el histórico Mission Inn de Riverside. En la zona de Los Ángeles, no te pierdas el árbol de The Grove, las luces navideñas de Rodeo Drive, la pista de hielo de Pershing Square y el desfile navideño del 1 de diciembre en Hollywood. El Bob Baker Marionette Theater lleva representando 'El Cascanueces' con marionetas desde 1969, mientras que el Walt Disney Concert Hall acoge conciertos navideños, una cantata y proyecciones de la película "Home Alone" acompañadas por una orquesta en directo.

El parque de atracciones Universal Studios Hollywood ofrece diversión navideña en The Wizarding World of Harry Potter, Super Nintendo World y, por supuesto, Grinchmas en Whoville. Disneyland organiza un desfile de fantasía navideña, carámbanos en el castillo de la Bella Durmiente y espectaculares luces navideñas en 'It's a Small World'.

Para divertirse en Navidad en Oregón, cuentan con el Holiday Brew Fest de Portland, que es ideal para los amantes de la cerveza; también se puede disfrutar de las jornadas victorianas de puertas abiertas navideñas en Florencia y del desfile acuático de kayaks, canoas y tablas de paddleboard decoradas de Bend. Las aventuras invernales al aire libre incluyen la caza de trufas, las raquetas de nieve y el avistamiento de águilas.

Las brillantes luces de Las Vegas (Nevada) adquieren un carácter navideño. El circuito Las Vegas Motor Speedway acoge el espectáculo Glittering Lights, Enchant Las Vegas presenta un laberinto de luces y una yincana navideña y M Resort, en la cercana Henderson, acoge Candy Rush, un espectáculo de luces animadas que se puede ver desde el coche. El Conservatorio Bellagio reinventa sus muestras florales para el invierno mientras sus famosas fuentes bailan al son de la música navideña y el Fontainebleau convierte la cubierta de su piscina en una pista de hielo.

Hawái le da un toque tropical a la navidad con fiestas y espectáculos de hula, la llegada de Papá Noel en canoa y complejos turísticos engalanados para la época. También es una época estupenda para avistar ballenas.

PUERTO RICO

Puerto Rico tiene la temporada navideña más larga de Estados Unidos, que comienza con la exhibición de luces de Navidad en las plazas de toda la isla y la celebración de Misa de Aguinaldo en las iglesias, del 16 al 24 de diciembre. Las fiestas continúan con el día de Reyes, el 6 de enero, y el festival de San Sebastián, del 16 al 20 de enero.