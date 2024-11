El árbol de Navidad del Rockefeller Center ya ha llegado a la ciudad de Nueva York

Nueva York se ha vestido de gala este sábado para recibir a uno de sus visitantes más esperados: el árbol de Navidad del Rockefeller Center. Este majestuoso abeto, de 74 pies de altura y 11 toneladas, ha llegado al corazón de Manhattan para dar inicio a la temporada navideña más mágica del año.

Con su llegada, la Gran Manzana se transforma en un cuento de navidad, invitando a residentes y turistas a sumergirse en el verdadero espíritu navideño. Este majestuoso árbol, elegido cuidadosamente entre miles de candidatos, se ha convertido en un símbolo icónico de la ciudad, atrayendo cada año a visitantes de todo el mundo.

El árbol de Navidad de Rockefeller Center viene ese año desde el estado de Massachusetts, desde donde ha viajado más de 225 kilómetros hasta llegar a Manhattan. La decoración de este año tendrá alrededor de 50.000 luces LED multicolores que se colgarán en una gran extensión de cable para adornar el árbol. Tendrá también una estrella de Swarovski cubierta de miles de cristales.

Un año más, cientos de personas, tanto en persona como a través de pantallas de televisión, han sido testigos de cómo este imponente abeto noruego se ha izado y ha sido colocado en su lugar por una grúa de grandes dimensiones marcando el inicio de la navidad.

Será el próximo día 4 de diciembre cuando el árbol luzca finalmente en todo su esplendor cuando se proceda a su iluminación completa. El árbol de Navidad Rockefeller Center 2024 estará iluminado todos los días de las 5:00 de la mañana hasta la medianoche.

Árbol de Navidad del Rockefeller Center de Nueva York 2022-2023 | Getty

La llegada del árbol de Navidad al emblemático complejo neoyorquino de edificios Rockefeller Center marca oficialmente el comienzo de la temporada navideña en la ciudad. La encargada de la presentación ha sido la promotora inmobiliaria Tishman Speyer, una de las propietarias del complejo inmobiliario ubicado entre la Quinta y la Sexta Avenida que ha impulsado en los últimos años el desarrollo del complejo.

La tradición del árbol de Navidad del Rockefeller Center comenzó en 1931 cuando los trabajadores de que estaban construyendo el edificio decidieron levantar un pequeño abeto de unos 6 metros de altura en la plaza central. Decorado con sencillas guirnaldas hechas a mano por sus familias, este primer árbol fue un gesto de esperanza y alegría en tiempos difíciles. En 1933 se realizó la primera ceremonia oficial de encendido, decorado con apenas 700 luces y en 1936 se añadieron dos árboles y, por primera vez, se incluyó una pista de patinaje.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, se instalaron tres árboles (rojo, blanco y azul) en apoyo a las tropas. En 1949, el árbol fue pintado de plata para simular la nieve, y en 1951 el encendido fue televisado por primera vez. En 2004 se colocó por primera vez la famosa estrella Swarovski y, en 2007, el árbol comenzó a iluminarse por primera vez con luces LED de bajo consumo.

Pistas de patinaje y nuevos observatorios

La llegada del árbol sirve para dar comienzo a las actividades festivas alrededor del complejo inmobiliario que fue concebido por por John D. Rockefeller Jr. como una "ciudad dentro de la ciudad".

Todo es posible aquí, desde patinar sobre hielo en su famosa pista de patinaje The Rink hasta poder disfrutar desde las alturas de las dos nuevas atracciones con las que cuenta el famoso observatorio Top of the Rock: The Beam (la atracción que permite a los visitantes volar sobre el cielo de Manhattan sentados en una viga) y Skylift (nuevo observatorio en lo más alto del Top of the Rock en el piso 70 y que como un telescopio desplegable eleva a los visitantes tres pisos por encima de la azotea en una plataforma de cristal circular con vistas 360 grados).

En el complejo del Rockefeller Center también se pueden disfrutar de destinos de compras icónicos como la tienda de Lego: dos pisos repletos de creaciones, esculturas gigantes y mil una referencias a la Gran Manzana desde la estatua de la libertad hasta los emblemáticos taxis amarillos, todo elaborado con las pequeñas piezas de plástico de colores.

En la zona también se encuentra la juguetería FAO Schwarz, la juguetería más antigua de Estados Unidos, famosa por su empleado vestido de soldadito en la puerta. Aunque ha estado presente en Nueva York desde 1870 se hizo famosa con la película Big en la que el actor Tom Hanks bailaba sobre un piano táctil que se toca con los pies.

La magia de la Navidad se hará presente en Central Plaza a lo largo de las próximas semanas con una programación llena de actividades para toda la familia. Los más pequeños podrán disfrutar de conciertos con clásicos navideños, además se realizarán lecturas de cuentos y se tendrá la oportunidad de conocer en persona a Papá Noel y sus duendes. Además, los artistas de caricaturas crearán divertidos retratos personalizados y se podrá degustar chocolate caliente para combatir el frío.