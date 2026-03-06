Qué necesito para viajar a Nueva York en 2026: documentación, ESTA, visado, seguro y consejos clave

Si estás organizando tu viaje a Nueva York, hay varios requisitos y trámites que debes tener en cuenta antes de volar. Desde la documentación obligatoria para entrar en Estados Unidos hasta si necesitas visado o ESTA, pasando por el seguro médico o las tarjetas turísticas como el New York CityPASS. Esta guía actualizada te explica todo lo imprescindible para viajar a NYC sin contratiempos.

Documentación obligatoria para viajar a Nueva York

Pasaporte en vigor

Para viajar a Nueva York necesitas un pasaporte electrónico o biométrico válido durante toda tu estancia.

Pasaporte de España | iStock

En el caso de ciudadanos españoles y de otros países incluidos en el Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program), no se exige una validez adicional de seis meses, pero sí debe estar en vigor mientras dure el viaje.

Se recomienda llevar también:

Copia digital del pasaporte.

Dirección del alojamiento anotada.

Billete de salida del país.

¿Necesito visado o ESTA para viajar a Estados Unidos?

Depende de tu nacionalidad:

Viajar a Nueva York con ESTA

Los ciudadanos de países incluidos en el Visa Waiver Program (como España) no necesitan visado para estancias turísticas de hasta 90 días, pero sí deben solicitar el ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

Visado para viajar a Estados Unidos | iStock

El ESTA:

Se solicita online.

Tiene una validez de 2 años o hasta que caduque el pasaporte.

Permite múltiples entradas.

Autoriza estancias de hasta 90 días por turismo o negocios.

Se recomienda solicitarlo al menos 72 horas antes del viaje, aunque lo ideal es hacerlo con varias semanas de antelación.

Cuándo necesitas visado

Necesitarás un visado de turista (B2) si:

Tu país no forma parte del Visa Waiver Program.

Tu estancia supera los 90 días.

Tu ESTA ha sido rechazado.

En ese caso deberás tramitarlo en la embajada o consulado estadounidense.

Control de entrada en Nueva York

Al aterrizar en Estados Unidos pasarás por el control migratorio. El oficial puede preguntarte:

Motivo del viaje.

Dónde te alojas.

Cuántos días te quedas.

Si dispones de medios económicos suficientes.

Es fundamental tener:

Billete de regreso o salida del país.

Dirección completa del alojamiento.

Seguro médico para viajar a Nueva York

Aunque no es obligatorio, es altamente recomendable contratar un seguro médico de viaje.

La sanidad en Estados Unidos es privada y muy cara. Una simple visita a urgencias puede superar fácilmente los mil dólares.

Un buen seguro debería cubrir:

Asistencia médica amplia.

Hospitalización.

Repatriación.

Cobertura ante imprevistos o cancelaciones.

Viajar sin seguro a EE. UU. supone un riesgo económico elevado.

¿Merece la pena comprar el New York CityPASS?

Si tu intención es visitar varias atracciones turísticas, puede interesarte adquirir una tarjeta turística.

Skyline de Nueva York | iStock

La New York CityPASS incluye acceso a algunas de las principales atracciones, como:

Empire State Building.

Museo Americano de Historia Natural.

Top of the Rock o Estatua de la Libertad (según elección).

Memorial y Museo del 11-S (según opción).

Suele compensar si quieres visitar los imprescindibles en pocos días.

Otras tarjetas turísticas

También existen:

New York Pass.

Go City Explorer Pass.

Antes de comprar, conviene calcular el precio de las entradas por separado para comprobar si realmente supone ahorro.

Dinero y pagos en Nueva York

En Nueva York se paga prácticamente todo con tarjeta.

Dinero en el aeropuerto | iStock

Aspectos importantes:

No es necesario llevar grandes cantidades en efectivo (dólares)

Las propinas son habituales y casi obligatorias en restaurantes (entre el 18% y el 22%).

Algunos hoteles añaden tasas e impuestos al precio mostrado inicialmente.

Internet y teléfono en Nueva York

Para tener conexión durante el viaje puedes optar por:

eSIM internacional.

Tarjeta SIM local.

Roaming con tu operador.

Contar con datos móviles facilita el uso de mapas, reservas y transporte público.

Transporte desde el aeropuerto a Manhattan

Nueva York cuenta con tres aeropuertos principales:

JFK.

Newark (EWR).

LaGuardia (LGA).

Opciones de transporte:

AirTrain + metro (la opción más económica).

Taxi con tarifa fija desde JFK a Manhattan.

Uber o Lyft.

Traslado privado.

Enchufes y electricidad en Estados Unidos

En Nueva York se utilizan enchufes tipo A y B, con un voltaje de 110V, y necesitarás un adaptador si viajas desde Europa.