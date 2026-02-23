El Metro de Madrid es uno de los transportes públicos más utilizados de la capital, pero para un correcto uso hay que tener en cuenta todas las normativas y recomendaciones que los viajeros tienen que cumplir.

Algunas de ellas ya te las sabes, como el clásico "tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y anden" o el "hay que dejar salir antes de entrar". Pero hay otras normas que mucha gente no conoce y sigue incumpliendo.

Como es el caso de hablar en voz baja, escuchar música solo con los cascos o que hay que ceder el asiento a personas mayores, embarazadas o con movilidad reducida.

Una de las que más controversia genera es la norma de la mochila. Esta gran desconocida dice que hay que quitarse la mochila de la espalada para no molestar al entrar en el tren, pero lo cierto es que casi nunca se cumple.

Cuando los trenes van llenos, normalmente a hora punta, cada espacio y cada hueco cuentan. Es por eso que es importante que todas las personas que lleven mochila se la quiten al entrar y la dejen en el suelo, entre sus pies, para poder tenerla vigilada y que al mismo tiempo no moleste al resto de pasajeros.

En resumen, aunque no está formulada como una prohibición estricta, sí forma parte de las normas de convivencia y de las campañas informativas del suburbano. El objetivo es evitar golpes involuntarios, facilitar el paso por los pasillos y aprovechar mejor el espacio, especialmente en horas punta.

Llevar la mochila a la espalda en vagones llenos puede molestar a otros viajeros, dificultar el cierre de puertas e incluso generar situaciones de incomodidad o riesgo. Por eso, Metro insiste en este gesto sencillo que mejora la circulación y la comodidad de todos.