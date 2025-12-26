El pueblo medieval conocido como "la Segovia portuguesa" que tiene un espectacular acueducto

Portugal es un país marcado por una profunda huella cultural e histórica, repleto de joyas medievales. Lugares como Óbidos, conocido como la "Villa de las Reinas", o Elvas, con sus imponentes murallas y su majestuoso acueducto, nos invitan a recorrer siglos de historia a través de su arquitectura.

Elvas es una pintoresca ciudad situada en el este de Portugal, en la región del Alentejo, muy cerca de la frontera con España, a pocos kilómetros de Badajoz. Su ubicación estratégica la convirtió durante siglos en una de las plazas militares másimportantes de la península ibérica, rodeada por colinas y un paisaje típico alentejano de olivares y llanuras doradas.

La belleza de Elvas se encuentra en su impresionante conjunto defensivo, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2012. Sus murallas en forma de estrella, los fuertes de Santa Luzia y de Nossa Senhora da Graça, y el majestuoso Acueducto de Amoreira crean una imagen monumental y armónica. El casco histórico, con calles empedradas, casas blancas y plazas tranquilas, invita a pasear sin prisas y a descubrir miradores donde ver panorámicas inolvidables.

La historia de Elvas está profundamente ligada a los conflictos entre Portugal y España. Tras la restauración de la independencia portuguesa en el siglo XVII, la ciudad fue fortificada para resistir asedios, convirtiéndose en un ejemplo excepcional de arquitectura militar abaluartada.

Al visitar Elvas, no hay que perderse el centro histórico, la antigua Sé de Elvas (antigua Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción), el acueducto, los fuertes que rodean la ciudad y los museos locales. También es recomendable disfrutar de un paseo por las murallas al atardecer.

La gastronomía de Elvas refleja la tradición del Alentejo: destacan platos como la açorda, el bacalao, las migas y los guisos de cordero. En repostería, son famosos los dulces conventuales, especialmente las sericasias y las ameixas d’Elvas, auténticos símbolos de la ciudad.