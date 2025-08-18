Menorca, Almería y Asturias: Las tres playas de España que están entre las más bonitas de Europa de este 2025

European Best Destinations ha elaborado un ranking con las playas más bonitas de Europa y en el listado nuestro país ha colocado nada menos que tres representantes. En el tercer puesto brilla Cala Pregonda, en Menorca, un rincón casi virgen de arena rojiza y aguas cristalinas al que solo se accede tras una caminata de piedras y arcilla. El esfuerzo eso sí, tiene premio, un paisaje de islotes, de dunas y calma que convierte la visita en una experiencia única, ideal para quienes buscan desconectar y disfrutar de la naturaleza intacta.

También destaca la playa de los Muertos, en Almería, con su nombre inquietante pero su belleza innegable. Rodeada de acantilados volcánicos y rocas con formas caprichosas, sus aguas azules son consideradas de las más intensas del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Eso sí, la bajada es empinada y las corrientes exigen precaución, pero el escenario merece la pena: un entorno lleno de vegetación y serenidad.

El top lo cierra la asturiana Playa de Gulpiyuri, un arenal diminuto escondido tierra adentro que parece una piscina natural. Su origen kárstico, alimentado por galerías subterráneas, la convierte en una rareza mundial y en uno de los rincones mas fotogénicos de Llanes. Durante el pleamar, el agua llena el arenal, creando un espectáculo natural irrepetible.

Tres joyas que demuestra que no hace falta salir de España para estar a la altura de los grandes paraísos de Europa. Este verano lo difícil no será viajar .. sino decidir en cuál de estas playas perder la noción del tiempo.

Las 10 playas más bonitas de Europa según European Best Destinations