La playa más pequeña del mundo está en Asturias y no tiene acceso directo al mar

Desde que comenzó el verano el pasado mes de junio y con él las vacaciones de miles de personas, hay una cosa que solo tenemos en nuestra mente: La playa. Es por eso que la mayoría de la población aprovecha los meses de julio, agosto y septiembre para hacer una escapada a algún destino cercano al mar.

Hace unos días os contábamos que 6 playas de España estaban entre las mejores del mundo y, más concretamente, la mejor playa del mundo según un estudio de The Guardian es la playa de Rodas, en las Islas Cíes.

Y ahora queremos hablaros de cuál es la playa más pequeña del mundo y es que, por si no lo sabías, se encuentra en Asturias, más concretamente en Llanes al norte de la localidad de Naves. Se trata de la playa de Gulpiyuri , que tiene 40 metros de costa y el agua no sobrepasa el metro en las zonas más profundas. Pero lo más impresionante es que esta playa no tiene salida directa al mar.

Pero que sea la más pequeña del mundo no es la única distinción que tiene esta playa del Cantábrico. Y es que la playa de Gulpiyuri, que se encuentra a 100 metros del mar, también se caracteriza por el efecto erosionante del mar en la roca, ya que creó una cueva en la roca y las aguas quedaron estancadas en el hueco circular.

Tiene forma de semicírculo cerrado, está declarada Monumento Natural y esto, junto a los otros detalles que os hemos contado, la hacen una de las más visitadas por los turistas, a pesar de su difícil acceso (sólo es accesible por un camino peatonal a unos 100 metros de la nacional 634). Para llegar, se recomienda dejar el coche en las inmediaciones de la playa y después andar 10 minutos.

