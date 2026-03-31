Los mejores pueblos de Castilla y León para visitar en Semana Santa: tradición, historia y escapadas únicas

Recientemente te hablábamos de 5 pueblos de Albacete imprescindibles para visitar en Semana Santa y ahora nos movemos hasta "la otra Castilla" para contarte cuáles son los mejores pueblos de Castilla y León para viajar en estas fechas.

Si buscas una Semana Santa con esencia, sin grandes aglomeraciones y rodeada de patrimonio, Castilla y León ofrece algunos de los pueblos más especiales para disfrutar de estas fechas. Procesiones centenarias, entornos históricos y una atmósfera única convierten estos destinos en imprescindibles.

1. Medina de Rioseco (Valladolid): emoción y tradición

Conocida como la "Ciudad de los Almirantes", Medina de Rioseco celebra una de las Semanas Santas más impresionantes de la región. Sus procesiones, especialmente la del Viernes Santo, destacan por la intensidad emocional, con pasos llevados a hombros y momentos de gran recogimiento.

2. Peñafiel (Valladolid): historia entre viñedos

Peñafiel combina la tradición religiosa con un entorno espectacular dominado por su castillo. Sus procesiones recorren calles con siglos de historia, creando un ambiente solemne perfecto para quienes buscan una experiencia más tranquila.

3. Astorga (León): mezcla de culturas y tradiciones

La Semana Santa de Astorga es una de las más singulares de Castilla y León, donde se mezclan elementos religiosos con tradiciones populares. Destacan sus desfiles, su patrimonio monumental y su ambiente acogedor.

4. Sahagún (León): espiritualidad en estado puro

Este pequeño pueblo es ideal para quienes buscan vivir la Semana Santa desde un enfoque más íntimo. Sus celebraciones están marcadas por el silencio, la tradición y un fuerte carácter espiritual.

5. Aranda de Duero (Burgos): tradición y gastronomía

Aranda de Duero ofrece una Semana Santa auténtica, con procesiones sobrias y un entorno perfecto para completar la escapada con su famosa gastronomía, especialmente el lechazo asado.

6. Ágreda (Soria): historia y multiculturalidad

Conocida como la "villa de las tres culturas", Ágreda ofrece una Semana Santa diferente, en un entorno histórico donde conviven influencias cristianas, judías y musulmanas.