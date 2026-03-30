5 pueblos de Albacete imprescindibles para visitar en Semana Santa: tradición, naturaleza y escapadas con encanto

Si estás buscando una alternativa menos masificada para esta Semana Santa, Albacete es una opción perfecta. Sus pueblos conservan celebraciones con siglos de historia, procesiones únicas y un entorno natural ideal para desconectar. Estos son cinco destinos que no deberías perderte:

1. Hellín: la fuerza de la tamborada

Hellín vive una de las Semanas Santas más intensas de Castilla-La Mancha, declarada de Interés Turístico Internacional. Su tamborada es el gran protagonista: miles de tamborileros inundan las calles con un sonido sobrecogedor que pone los pelos de punta. Además, sus procesiones combinan tradición, arte y emoción en cada recorrido.

2. Tobarra: tambores que no descansan

Muy cerca de Hellín, Tobarra ofrece otra de las tamboradas más famosas de España. Aquí el sonido del tambor puede prolongarse durante más de 100 horas seguidas. La imagen del tamborilero en lo alto del monte Calvario es una de las estampas más icónicas de la Semana Santa albaceteña.

3. Alcalá del Júcar: procesiones entre hoces

Alcalá del Júcar | https://alcaladeljucar.net/

Considerado uno de los pueblos más bonitos de España, Alcalá del Júcar añade un plus visual a la Semana Santa. Sus procesiones discurren entre calles empinadas, casas excavadas en la roca y vistas espectaculares al río Júcar. Es el destino ideal si quieres combinar tradición y paisaje.

4. Ayna: la Suiza manchega en primavera

Ayna, Albacete | iStock

Ayna, conocida como "la Suiza manchega", es perfecta para quienes buscan una Semana Santa más tranquila. Rodeado de montañas y naturaleza, este pueblo ofrece pequeñas procesiones llenas de recogimiento, además de rutas de senderismo y miradores impresionantes.

5. Liétor: arte y devoción

Liétor desde las alturas | Ayuntamiento de Liétor

Liétor es uno de los secretos mejor guardados de la provincia. Su Semana Santa destaca por el valor artístico de sus pasos y por el entorno histórico en el que se celebran. Iglesias, conventos y calles empedradas crean una atmósfera única para vivir estas fechas con calma y autenticidad.